C'est une histoire qui risque de tourner au vinaigre. La relation entre le gouvernement et l'Union générale des travailleurs algériens, commencée sous les meilleurs auspices, risque de se détériorée au fil du quinquennat, à tel point, que désormais, la guerre semble déclarée entre les deux parties. Ces derniers temps, les piques ont été de plus en plus vives. Le ton avait été donné récemment à l'occasion de la dernière sortie médiatique du patron de la Centrale syndicale. Pour la première fois, depuis force années, l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) a décidé de monter au créneau pour avertir sur le risque d'une explosion sociale. Lors de sa dernière sortie médiatique, le secrétaire général de la Centrale syndicale, Salim Labatcha, après avoir dressé un tableau sombre de la situation des travailleurs, a formulé plusieurs propositions. Dans une intervention particulièrement remarquée, Salim Labatcha a été intransigeant sur la question des retraites et celle du pouvoir d'achat des Algériens. Le secrétaire général de la Centrale syndicale a d'emblée indiqué que «l'augmentation du pouvoir d'achat est tributaire de la réorganisation des marchés», notamment avec les prix actuels. S'appuyant sur les augmentations qu'ont connues la plupart des produits alimentaires de large consommation, Salim Labatcha a estimé que«le salaire mensuel qui devrait permettre à l'employé algérien de subvenir à ses besoins est de 75000 dinars». Une sorte de mise au point au gouvernement Abdelaziz Djerad dont l'action est fortement décriée. Y compris par Abdelmadjid Tebboune. Haussant le ton, Salim Labatcha soutiendra que «nous n'allons pas abandonner la revendication concernant la révision de l'actuelle loi sur la retraite» et «nous continuerons à revendiquer le droit à le retraite pour le travailleur ayant exercé 32 ans». Une autre manière de mettre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, devant le fait accompli, même si ce dernier a répondu, lors d'une séance plénière à l'APN, consacrée aux questions orales, que «le retour à la retraite proportionnelle et sans condition d'âge est, pour l'heure, exclu compte tenu du déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR)». Question de fonds, Salim Labartcha va à fond la caisse. Selon lui, il est inadmissible que «35% du salaire du travailleur vont aux caisses, et après plus de 32 ans de cotisation, on lui dit que la caisse de retraite est incapable». Dans sa plaidoirie, le patron de la Centrale syndicale soutient que « les contributions de 6 millions de travailleurs soutiennent 90% de la population». Dans son intervention, il accuse directement le gouvernement de détournement de fonds. Dans ce sens, il appelle l'Etat à cesser de faire des cotisations des salariés une source destinée aux subventions sociales. Poussant encore plus loin son coup de gueule, le patron de la Centrale syndicale estime qu'il n'est pas «concevable de demander à un travailleur de financer la création d'emploi», soulignant au passage que les assurances sociales subventionnent actuellement «des médicaments produits par des étrangers». Dans le même sens, le président de l'Ugta fustige le fait que la question de l'importation des véhicules neufs devienne la première préoccupation des Algériens au moment où beaucoup d'entre eux ont même du mal à se nourrir. Pour Salim Labatcha, «aujourd'hui, l'urgence c'est la sauvegarde de l'emploi, le sort des entreprises publiques qui sont menacées de fermeture, et pas l'importation des voitures». En somme, du côté de la Centrale syndicale, l'irritation est à son paroxysme. La dernière sortie d'El-Hachemi Djaâboub, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, perçue par les travailleurs comme un coup de force, risque d'envenimer davantage les relations entre les deux parties au point de se dégrader encore plus dans le cas où la Centrale syndicale sera laissée sur sa faim.