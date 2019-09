Le but premier était, sans aucun doute, de booster l’emploi. De nombreux sortants des universités se retrouvent au chômage. Le secteur public étant saturé, il s’offrait alors cette perspective de se lancer, chacun pour soi, dans le monde du voyage. Probablement aussi, et sous toutes réserve, pour secouer le secteur de la commercialisation du produit touristique et, au bout du compte, améliorer la fréquentation de la destination algérienne par une clientèle nationale et, surtout, une clientèle étrangère.

Deux années seulement après la promulgation de ce décret, on est déjà à 3 500 à l’échelle nationale dont un peu plus d’un millier seulement à Alger. Au rythme où vont les choses, on sera à 4000 environs d’ici la fin de l’année alors qu’il n’y avait que 1500 agences en 2017. Soit

2000 agences en moins de 2 ans. A ce rythme, on atteindra le nombre exceptionnel de quelque 6000 agences à fin 2020.

Mais cette pléthore d’agences de voyages est le moindre mal. Parce que, c’était déjà pléthorique. Alors, un millier de plus ou de moins, oserait-on penser… Voyons voir. L’implantation de cette armada de nouvelles agences est révélatrice en elle-même de la nature des attentes des nouveaux arrivants. Elles se situent, pour la totalité des nouveaux agréments, dans le nord du pays.

Aucune dans le Sud. Le nombre de ces dernières est, au contraire, en régression. En raison d’une régression de l’activité touristique saharienne- Moins de touristes étrangers s’y risquent quand d‘autres se voient carrément refuser le visa- , mais aussi en raison des vaines attentes d’une aide de l’Etat par la défiscalisation et par l’octroi de crédits à l’exploitation promis compte tenu des dures réalités dans lesquelles elles vivent et des contraintes économiques dans lesquelles elles se sont retrouvées consécutivement à la désertion de la destination algérienne par les touristes étrangers.

On se marche sur les pieds

Si des agences ferment en raison d’un manque d’activités, celles qui ouvrent sont forcément portées sur un tout autre segment de clientèle, un autre produit. Celui qui ne consacre que très peu de chances au tourisme domestique et pour lequel le tourisme international est le dernier des soucis. D’autres phénomènes viennent s’y greffer et parasiter l’activité des véritables voyagistes. Celui des « bureaux d’affaires », des « agences de communications », de pages facebook et plateformes de réservations autoproclamées « agences de voyages », voire « tour-opérateurs ». Certains de ces «activistes » sont, pour quelques-uns, des vitrines d’agences étrangères (Turquie, Tunisie, Egypte…) dont il est difficile de comprendre les modes de règlement, en devises, des prestations touristiques réalisées à l’étranger.

Par ailleurs, avec 3500 agences de voyages déjà opérationnelles, on est sur un rapport d’une agence pour 700 entrées sur le territoire, en comptabilisant

2 millions d’entrées. Le Maroc, avec ses 800 agences de voyages, c’est une agence pour 12 500 touristes (10 millions d’entrées). En Tunisie pour 600 agences en exercice, c’est une agence pour 12 000 touristes (7 000 000 entrées).

Autant dire qu’en Algérie, les agences de voyages se marchent sur les pieds sans pour autant aboutir à valoriser ou commercialiser la destination. Les statistiques d’entrée, peu glorieuses, en sont la meilleure preuve.

Et si pareil décret est entré en application malgré l’opposition manifeste des représentants de la corporation des agences de voyages, c’est parce que ces dernières n’ont pas beaucoup de poids.

Et ce n’est pas tout. Le mépris affiché à l’égard des métiers du tourisme est à la mesure de la dévalorisation de ces mêmes métiers constatée depuis de nombreuses années, et explique en grande partie la facilité avec laquelle on a fait fi des doléances ou des protestations des professionnels du voyage.

L’expérience du terrain

Il n’est un secret pour personne que le professionnalisme dans le tourisme est en net recul par rapport aux années de gloire du tourisme algérien. Les instituts de formation, à tous les niveaux répondaient aux besoins de l’époque. L’activité prolifique aidait à consolider les connaissances et la maîtrise de métiers, techniciens, techniciens supérieurs et cadres gestionnaires. Le recul de l’activité touristique dès le début des années 90, la désertion de la destination touristique par la clientèle étrangère ont eu un impact mortel sur le professionnalisme et l’exercice des métiers de façon générale.

Les personnels diplômés et surtout expérimentés et aguerris sur le terrain sont sur la porte des départs- quand ils ne sont pas déjà partis- et le processus de remplacement est défaillant. Les nouveaux diplômés sont plus enclins à chercher des débouchés « ailleurs » sous d’autres cieux où les emplois sont plus rémunérateurs ou, pour d’autres, faire le choix de la rente en louant leurs diplômes. L’expérience du terrain ne se cultivant pas, en raison de l’absence de touristes, les programmes de formation des instituts et écoles hôtelières étant obsolètes et incapables de répondre aux besoins des entreprises hôtelières et touristiques, les portes sont alors grandes ouvertes pour des non-initiés issus d’autres secteurs de la formation et de l’enseignement. Il en est résulté une dépréciation des métiers du tourisme, considérés désormais comme à « la portée de tout le monde ». D’où cette facilité par laquelle, considère-t-on, il est permis à tous d’accéder à la fonction d’agents de voyages. Contrairement aux grandes nations touristiques qui posent comme première exigence la qualification professionnelle à l’exercice de ces métiers et les formations spécialisées de haut niveau pour accéder aux sésames des agences de voyages.

Ce n’est donc pas tant le nombre d’agences qui est le plus problématique, que celui de la qualification. Par ailleurs, considérer qu’en facilitant l’accès aux agréments réduira le chômage est une fausse perception et du métier et du problème de l’emploi.

1000 agences qui réussissent peuvent employer 5000 personnes, mais 5000 agences qui échouent réduiront à néant ces emplois. Comment, enfin, avec un nombre aussi impressionnant d’agences de voyages, la mission de contrôle peut-elle être exercée par les directions du tourisme, quand, par ailleurs celles-ci sont dépourvues de moyens conséquents. L’exemple de la wilaya d’Alger est à lui seul, édifiant. Quatre inspecteurs du tourisme et un véhicule de service pour 1500 agences de voyages et quelque 200 établissements hôteliers et restaurants touristiques classés, à contrôler périodiquement. Missions vouées, dès le départ, à l’échec. Autant dire que la situation des agences de voyages ne prête pas à l’optimisme.

Un décret contestable et contesté qui a favorisé une dangereuse prolifération d’agences de voyages sans en exiger le minimum de professionnalisme, et qui n’aura aucun effet sur la résorption du chômage. Le réseau des agences de voyages est un maillon qui se situe en aval de la chaîne touristique. Il en est la force de vente. Sa dévalorisation peut compromettre, à terme, tous les efforts faits en matière de promotion de la destination et de densification du parc hôtelier. Il est temps d’en assainir la composante et d’en réfréner la profusion démesurée.