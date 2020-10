Le samedi 26 septembre 2020, on a eu une overdose d'allégresse! Et comment! on a eu le privilège de passer toute la journée dans la majestueuse forêt d'Akfadou.

Résistance et bravoure

Akfadou ce sont les couleurs, c'est le chant des oiseaux...Akfadou ce sont les lacs, les papillons, les arbres, les champignons, les insectes, les animaux...bref, Akfadou c'est l'incarnation de cette nature généreuse qui souhaite nous voir profiter pleinement de ses dons... C'est ce qu'on fait, on profite sans modération des dons de Dame nature. En plein milieu de la sublime forêt d'Akfadou on se posait sans cesse ces questions qui refusent de nous quitter un instant: pourquoi on souhaite nous imposer une seule couleur alors que la nature est multicolore? Pourquoi on fait tout pour nous interdire de chanter alors que les oiseaux adoucissent nos moeurs par leurs délicieux chants? Akfadou est une invitation à la vie, au bonheur. Rencontre avec les randonneurs d'Akfadou. L'autre magie des randonnées ou les rencontres et les nouvelles connaissances Alors qu'on déambulait tranquillement sous les arbres centenaires d'Akfadou, on a rencontré un groupe de flâneurs qui venait dans le sens opposé, comme la parole est facile en pleine forêt, on n'a eu aucune difficulté à se présenter mutuellement. Il s'agit du groupe des «Randonneurs d'Akfadou» appelé «Le cerf de Numidie» à leur tête le sympathique Irid Belkacem On a beaucoup parlé et ils nous ont proposé d'entraîner nos guides au sein de cette immense forêt, une chose qu'on a acceptée avec un énorme plaisir. Il faut quand même le reconnaître, c'est très difficile de trouver ses repères au sein de cet immense bois.

PC Amirouche, l'appel de l'Histoire

Belkacem et ses amis nous ont proposé de visiter le principal poste de commandement du colonel Amirouche à Akfadaou. On a fait plusieurs kilomètres avant d'atteindre ce fameux PC de l'un des chefs de guerre les plus redoutés par le colonialisme français. On a observé une minute de silence à la mémoire de Amirouche. Magnifique vue sur les villages Mehagga et Tifrit Naït Oumalek.

Nos aimables guides nous ont menés vers une crête où on a eu droit à une sublime vue sur deux villages de la commune de Idjer qui dépend administrativement de la wilaya de Tizi Ouzou, Mehagga et Tifrit Naït Oumalek plus précisément. On s'est séparé péniblement des randonneurs d'Akfadou puisque l'envie de découvrir encore et encore ce coin du paradis nous dévorait, mais il était déjà 16 h et notre bus nous attendait à Mezouara, un village de la commune d'Akfadaou. Depuis le bus, on dévorait les différentes plaques signalétiques de la région d'Akfadou et ses environs...on se souvient avoir lu «Akfadou», «Tibane»,«Chemini», «Sidi Aïch», «Awrir», «Tawrirt»... Akfadou, tu nous manques déjà!