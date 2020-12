Un hacker américain, Chris Coleman, a dévoilé les méthodes scabreuses et pernicieuses du Makhzen dans la mise en place de sites et plates-formes visant des attaques sur la Toile contre l'Algérie en recourant à l'imposture, le persiflage et des calomnies à outrance. Ce pirate qu vient de faire la lumière sur ce procédé vil du Makhzen, était déjà connu par les autorités algériennes et les experts de la cyber-propagande mensongère émanant du Royaume chérifien qui tremble devant la crise qui s'empare de ses institutions au vu de ce que subit le peuple marocain comme supplices et drames au plan des libertés, de la vie sociale désastreuse et au plan économique où tous les indicateurs sont au rouge. Mais ce qui est probant et tangible dans ce que vient d'apporter le hacker américain, Chris Coleman, c'est le mode opératoire de cette nébuleuse du Makhzen qui active sur la Toile en s'employant à faire monter des sites portant le label qui se démarque de son identité réelle. À ce propos, le hacker américain a précisé que «le Maroc a mis en place une stratégie malveillante visant à noircir l'image de l'Algérie, en ce sens que les renseignements marocains font passer une entreprise française, qu'ils ont créée, pour une couverture permettant d'exécuter leurs objectifs, a révélé le hacker. À cet effet, les renseignements marocains ont eu recours à l'argent et à d'autres moyens rien que pour mener des campagnes hostiles à l'encontre du voisinage, notamment contre l'Algérie», a-t-il rappelé. Le Makhzen, qui s'est dissimulé derrière une fausse adresse, en installant des sites en dehors de son territoire, s'est fait avoir par un hacker qui a tout dévoilé des tenants et des aboutissants de ces sites en soulignant en la matière que «le plan du Makhzen tend à créer une société écran en France, avant d'opter pour l'entreprise de communications et institution, dont le siège se situe au 105 boulevard Haussman, à Paris, présidée par Olivier Le Picard et Gaetan de Royer. L'entreprise en question est censée être orientée vers la prestation de services en communication. Or elle travaille, finalement, pour le compte des renseignements marocains et s'adonne aux fake news et à la propagande», a affirmé le hacker Chris Coleman.

Le plus important dans cette affaire est représenté par des sites réservés aux attaques contre l'Algérie et tout ce qui est inhérent à la question de l'autodétermination du Sahara occidental, car derrière ces sites, il y a la main de l'armée du Makhzen à travers des hauts gradés qui coordonnent les opérations avec les chargés de faire dans l'imposture en diffusant des faux dossiers et des fausses révélations sur l'Algérie et le Sahara occidental.

Dans ce sens, le hacker américain a indiqué que «la société, sbire du Makhzen depuis des années en France, s'acharne principalement contre l'Algérie et le Front Polisario, en menant des campagnes d'information pernicieuses», et d'ajouter «l'existence d'une coordination entre les responsables de la société et des hauts gradés marocains, en ce sens que bien des rencontres périodiques sont tenues entre les deux parties, et lors desquelles s'échangent les instructions et les rapports», a-t-il rappelé.

Le hacker américain ne s'est pas limité à ces informations uniquement, il a infiltré tous les sites orchestrés par le Makhzen et ses «hauts gradés» en soulignant en détail que «les responsables de cette société sont depuis 2005 sous les ordres des renseignements extérieurs marocains, dans le cadre d'un contrat intitulé «Programme de communication institutionnelle entre la France et le Royaume du Maroc». Les documents trouvés dans un des courriels utilisés par le fonctionnaire de la Cour royale, Mourad El Ghoul, instruisent sur la nécessité de surveiller l'Algérie sur une phrase codée indiquant l'impératif de ternir l'image de l'Algérie et du Front Polisario. Le Makhzen a également confié au duo Olivier Le Picard et Gaetan de Royer d'autres missions, notamment le suivi de l'actualité et de l'évolution de la situation en Algérie, de ses relations avec les pays et toutes ses activités politiques et économiques, ainsi que l'analyse et la fabrication de vidéos avec des images et des actualités, en sus d'autres tâches liées à l'examen et à la propagande», a-t-il étayé. Ces révélations montrent, on ne peut mieux, que le Makhzen agit telle une nébuleuse dans le but de nuire à l'Algérie, même s'il faut recourir aux calomnies et mensonges des plus loufoques.