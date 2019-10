Constantine et à l’instar des autres villes s’apprête à vivre son 35ème vendredi de manifestations consécutives. Depuis le 22 février l’Algérie vit au rythme des manifestations, avec une mobilisation moins dense que les premiers vendredis, néanmoins le mouvement marque l’insistance des manifestants sur le changement du « système ». Ce 35e vendredi intervient alors que les préparatifs pour la prochaine élection présidentielle du 12 décembre se poursuivent et avancent à grands pas. Les manifestants espèrent par le maintien de ce mouvement obtenir toute satisfaction à leurs revendications, mais aussi pour préserver les acquis jusqu’à les réaliser pacifiquement. Cette nouvelle journée de mobilisation sera l’occasion pour les manifestants de réaffirmer le départ du personnel politique de l’ancien régime. Comme chaque vendredi, les manifestants se sont regroupés devant le palais de la Culture Mohamed-Laïd Al Khalifa, juste après la prière. Munis de drapeaux et de pancartes, ils sillonnent le même parcours depuis la rue, Kennedy en passant par l’avenue, Aouati Mustapha, jusqu’à la brèche. De retour depuis ce lieu, ils remontent l’allée Messaoud-Boudjeriou. Avec les mêmes slogans, ces centaines de manifestants ont scandé « Algérie, libre et démocrate », ou encore « Algérie pays des chouhada ». Cette 35ème mobilisation renseigne sur la détermination des manifestants à garder l’œil ouvert sur ce qui se passe sur la scène politique. A noter que le caractère pacifique de la manifestation a été préservé. Comme d’habitude, des bénévoles ont distribué de l’eau aux manifestants, dont certains sont venus de loin, alors que d’autres récupéraient les bouteilles vides et nettoyaient la rue après le passage des manifestants. Le dispositif sécuritaire était remarquable, cependant, les policiers ne sont pas intervenus laissant la rue à la foule.