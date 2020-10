Bientôt une année après l'apparition du premier cas de cette pandémie, le monde est toujours sous la menace du Covid-19. Telle une épée de Damoclès, le virus menace l'humanité entière. N'étant pas coupée du monde, l'Algérie anticipe sur une éventuelle deuxième vague. Première mesure préventive, le staff médical du président de la République a recommandé à ce dernier d'observer un confinement volontaire pour une période de 5 jours. «Je vous rassure, mes frères et soeurs, que je me porte bien et que je poursuis mon travail à distance jusqu'à la fin de la période de confinement», a-t-il posté sur son compte officiel Twitter. Si la présidence de la Républqiue a décidé de jouer la carte de la transparence, c'est pour signifier aux citoyens que la situation est très sérieuse. Ainsi, le geste du chef de l'Etat se veut également comme un message de sensibilisation en vue d'observer les mesures sanitaires requises. Hier, c'est le Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui est monté au créneau pour rappeler que le monde vit «une grave deuxième vague du Covid-19» avant d'appeler les citoyens algériens a être responsables. Djerad a dit constater «avec regret» un laisser-aller, notamment dans le port du masque et des mesures de distanciation. «Nous protéger nos concitoyens et nos médecins», a affirmé le Premier ministre. Tout aussi alerte, le directeur de l'institut Pasteur d'Alger parle de sept clusters principaux. C'est dans ce sens qu'il lance un appel à la population afin de retrouver les bonnes habitudes qui nous ont permis de revenir à une situation presque normale. «Il doit y avoir une prise de conscience généralisée. Avant lui c'est le ministre de la Santé qui est monté au créneau pour dire avec des mots crus que la situation sanitaire est inquiétante. Avec la même «détresse», le ministre de la Santé a, lui aussi, tenté de sensibiliser sur la gravité de la situation. Inquiétante, la situation sanitaire, en Algérie, l'est. C'est ce qu'a déclaré, le ministre de la Santé. Intervenant, vendredi soir, sur le plateau de l'Entv, le professeur Benbouzid n'a pas caché sa crainte de voir la courbe de contamination reprendre sa folle tendance haussière.

L'inquiétude n'est pas spécifique à l'Algérie. Elle est mondiale. C'est l'alerte rouge dans l'écrasante majorité des capitales occidentales qui font face à une nouvelle vague de Covid-19. La France a décrété un couvre-feu, depuis une semaine déjà et il devrait durer six semaines. Le couvre-feu concerne 46 millions de Français vivant dans 54 départements qui doivent désormais respecter cette mesure mise en place pour freiner l'épidémie de coronavirus. L'Espagne a décrété, hier, un nouvel état d'alerte de 15 jours, régime d'exception correspondant à un état d'urgence sanitaire, suite à la propagation alarmante du nouveau coronavirus dans le pays. Cette mesure, entrée en vigueur dans l'après-midi, a été adoptée lors d'un Conseil des ministres extraordinaire tenu sous la présidence du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. «La situation est extrême», a souligné M. Sanchez lors d'un point presse à l'issue du Conseil, précisant que l'intention du gouvernement est de prolonger ce nouvel état d'alerte «pendant six mois, jusqu'au début du mois de mai». La même crainte et presque les mesures radicales ont été observées en Italie qui a eu à subir les affres de cette pandémie. Au total, plus de 500 000 cas d'infection et

37 000 décès ont été recensés dans le premier pays européen à avoir été durement frappé par la pandémie. Dès aujourd'hui, les cinémas, les théâtres, les salles de gym et les piscines vont devoir fermer jusqu'au

24 novembre selon ces nouvelles restrictions, alors que les bars et les restaurants devront cesser de servir après 18h00, ont annoncé les services du Premier ministre. Pas moins de 20 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés lors des 24 dernières heures en Italie. La décision du Premier ministre intervient malgré l'opposition des gouverneurs de régions et des manifestations nocturnes qui se sont produites ce week-end contre le couvre-feu. C'est également l'alerte en Allemagne où la chancelière Angela Merkel a réitéré son appel à réduire au maximum les relations sociales. Le président du Robert Koch Institut, Lothar Wieler, avait indiqué, jeudi dernier, que la situation dans son pays était «très grave», exhortant la population à respecter les gestes barrières pour contenir la progression de la maladie.