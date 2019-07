Les cortèges « ministériels se suivent en direction de la prison d’El Harrach. Hier c’était le tour de Djamel Oul Abbès », s’amusent à commenter, des citoyens heureux de voir chuter les symboles de l’état de déliquescence auquel est parvenu notre pays. Hier, ils étaient là à trôner avec leur morgue de toujours et leur regard teinté de mépris porté au peuple. « Ehna eddawla, se plaisait à répéter Djamel Ould Abbès, qui a dormi, hier soir, dans une cellule sombre et humide... Poursuivi de graves chefs d’accusation, tels que dilapidation de deniers publics, faux en documents officiels et conclusion de marchés contraires à la législation entre autres, Djamel Ould Abbès, sénateur du tiers présidentiel et ancien ministre, a été inculpé, hier, par le juge d’instruction près la Cour suprême et incarcéré à la maison d’arrêt d’El Harrach. Les faits reprochés à cet ancien secrétaire général du FLN remontent à son exercice en tant que premier responsable au ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, secteur très sensible au vu de l’extrême précarité d’une grande partie du peuple, et qui a connu plusieurs travers liés à sa mauvaise gestion. Objet d’une procédure de levée de son immunité parlementaire, mise en branle à la demande du ministère de la Justice, il a fini par renoncer de lui-même à cette couverture légale. Défenseur zélé du 5ème mandat et faisant corps avec les plus farouches porteurs de cette option rejetée par le peuple, il avait été durement éjecté de son poste de secrétaire général du FLN qui l’a montré sous son visage le plus honni par les citoyens... La disgrâce de cet homme et son incarcération étaient attendues et ce n’est qu’un juste retour des choses... Selon une source judiciaire, « Ould Abbès a comparu, dans la matinée, devant le juge enquêteur près la Cour suprême pour dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écritures publiques lorsqu’il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille ». Dans ce même sillage, on note que le parquet général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l’encontre de Djamel Ould Abbès, après son renoncement volontaire à son immunité parlementaire, selon les formes et dispositions prévues dans le Code de procédure pénale pour des faits punis par la loi. « Il s’agit des chefs d’inculpation de dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, abus de fonction et faux en écritures publiques », ajoute la même source, précisant que le dossier de cette affaire avait été transféré au juge enquêteur désigné à cet effet pour prendre les mesures adéquates. De son côté l’ancien ministre de la Solidarité nationale et ex-sénateur, Saïd Barkat qui a, également, renoncé à son immunité parlementaire, et poursuivi dans des affaires similaires, sera entendu demain par le même juge enquêteur ! Les poursuites judiciaires s’enchaînent l’une après l’autre… Qui sera le prochain ?