«Tous les bilans réalisés sur les sujets contacts en lien avec le ressortissant italien atteint du coronavirus (Covid-19) se sont avérés négatifs», a affirmé, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Signalant en outre que, «l'Algérie n'a enregistré aucun nouveau cas positif de coronavirus», En visite à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar). Il fait savoir «toutes les mesures ont été prises pour faire face à toute nouvelle apparition d'un foyer». Assurant que des instructions «fermes» ont été données aux différents établissements hospitaliers pour se doter du matériel nécessaire, notamment les masques (demi-masque filtrant, coque et les masques chirurgicaux à élastiques), les combinaisons, les lunettes, les gels et les draps jetables.

Profitant de cette occasion, il annonce avoir interdit aux fabricants de masques de les exporter, au mépris d'une demande nationale éventuelle. «Nous avons interdit aux particuliers d'exporter leurs fabrications (masques) et allons renforcer leur confection en important d'autres», assure le ministre. Pour rappel, le porteur du Covid-19 qui a été confirmé en Algérie, le 25 février dernier, a rejoint son pays «l'Italie» vendredi soir, depuis l'aéroport de Hassi Messaoud (Ouargla) à bord d'un avion privé de la compagnie aérienne italienne.

Depuis, l'Algérie avait élevé son niveau d'alerte et un dispositif global a été mis en place depuis janvier dernier pour faire face à l'épidémie du coronavirus (Covid-19) qui touche plusieurs pays, notamment ceux du Bassin méditerranéen, avait indiqué le ministre de la Santé. Par ailleurs,un numéro vert (3030), géré par des médecins, a été mis à la disposition des citoyens dans le cadre du plan de prévention.

La probabilité de la déclaration de plusieurs cas en Algérie est partagée par beaucoup de professionnels de la santé, sachant la nature de propagation du virus et le nombre de pays qu'il a déjà touchés. Aussi, l'extrême vigilance est certes de mise, mais l'essentiel reste dans les mesures de prévention qui s'apparentent à celles préconisées contre le virus de la grippe.

Pour le moment, la situation est loin d'être inquiétante en Algérie, mais le seul fait qu'une centaine de cas aient été diagnostiqués en France, renforce l'idée selon laquelle, l'Algérie n'échappera pas à l'épidémie. La densité d'échanges entre l'Algérie et la France est telle qu'il serait hasardeux d'affirmer pouvoir contenir le coronavirus.