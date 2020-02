Mieux vaut prévenir que guérir. Depuis l’apparition du coronavirus, les structures sanitaires sont en alerte. à présent aucun cas n’est enregistré en Algérie. à ce propos, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a assuré qu’aucun cas suspect ou confirmé du nouveau coronavirus n’a été constaté en Algérie. « à ce jour, il n’y a aucun cas suspect ou confirmé en Algérie, de cette pneumonie virale apparue dans la ville de Whuan dans la province chinoise de Hubei en fin décembre », indique le même responsable. Le département de la santé a fait savoir que les ressortissants algériens, mauritaniens et libyens rapatriés de cette ville épicentre de l’épidémie, cette semaine, « sont mis en quarantaine au sein d’un hôtel ». La même source précise que le suivi de ces personnes, assuré par une équipe médicale, renseigne sur une absence totale de symptômes liés à cette maladie. Selon le même département, l’ensemble des rapatriés ainsi que le personnel de cabine de l’avion qui les a transportés, « bénéficient des mesures de mise en quarantaine de 14 jours, à l’exception du directeur général d’Air Algérie et des quatre pilotes en raison de l’absence totale de contact avec les rapatriés durant le vol ». Dans ce

même sillage, on note que la Compagnie nationale

Air Algérie a suspendu ses vols vers la Chine, depuis lundi dernier. La suspension est une mesure préventive temporaire en raison de la propagation du nouveau coronavirus. « La décision de suspendre les deux vols hebdomadaires assurés par Air Algérie vers Pékin, s’inscrit dans le cadre de dispositions préventives temporaires », avait déclaré un des responsable de la compagnie. D’un autre côté, lors d’une conférence de presse organisée mercredi dernier par l’ambassade de Chine à Alger, consacrée aux mesures prises par Pékin pour contenir le nouveau coronavirus, l’ambassadeur M.Li Lianhe a déclaré : « Nous sommes persuadés que les échanges humains et commerciaux entre les deux pays continueront normalement », rappelant « le partenariat stratégique global existant entre l’Algérie et la Chine ».

Il est important de mentionner, dans ce cadre, que depuis l’apparition du nouveau virus, l’Algérie avait envoyé à la Chine des aides médicales à travers un don comprenant plus de 500 000 masques à trois couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants. Evoquant les aides humanitaires envoyées récemment par l’Algérie à la Chine, Li Lianhe a exprimé, au nom des autorités de son pays, « ses remerciements sincères pour cette précieuse aide, affirmant que c’est là une preuve de l’excellence des relations entre les deux pays frères et amis, solidaires dans les bons et les mauvais moments ». On rappelle que le ministère de la Santé a mis en place un dispositif d’alerte et de riposte pour parer à tout imprévu. D’après les praticiens de la santé, la prévention reste l’unique thérapie pour enrayer cette maladie.