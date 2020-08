Mardi et mercredi derniers, s'est tenue la Conférence nationale sur le Plan de relance économique. Une tripartite entre gouvernement, partenaires sociaux et opérateurs économique, qui a pour but de dessiner les contours de l'économie de l'Algérie de demain, libérée de sa dépendance aux hydrocarbures. Une pléiade d'experts nationaux et internationaux sont venus enrichir les débats. Voici quelques réactions autour de cette conférence.

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances: «Les réformes sont dans leur phase finale»

Construire une économie forte nécessite des réformes profondes, notamment dans le secteur financier. Où en est l'Algérie à ce sujet? Le grand argentier du pays rassure en affirmant que ces reformes sont dans leur phase finale. «Le secteur financier avait amorcé la phase finale de la mise en oeuvre des réformes visant à développer la gouvernance et changer la méthodologie de gestion des banques publiques et de la Bourse», a-t-il assuré. «Le ministère oeuvre à la modernisation efficace du secteur et»le secteur a engagé la phase finale de ses réformes», a-t-il insisté. Le ministre des Finances souhaite que ces reformes permettent aux opérateurs algériens, d'accéder au domaine bancaire, à travers la création de banques privées. Après le lancement des ateliers liés à la réforme fiscale, poursuit-il, il sera procédé à la réforme du cadastre, des Domaines, du système bancaire et de la gestion du Trésor public. « Le secteur financier a fait de grands progrès dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques et du budget, à travers la mise en oeuvre des textes d'application inclus dans la loi organique de finances de 2018», estime- t-il



Rédha Tir, président du Cnes: «S'orienter vers l'économie des données»

Le Cnes plaide pour une économie des données. Le président du Conseil national économique et social (Cnes), Rédha, Tir a mis en avant l'importance de s'orienter vers une «économie des données». Il a, dans ce sens, révélé que le Conseil était en passe de préparer une liste nationale de données. «Elle sera un outil efficace pour le pouvoir exécutif à l'effet de diversifier l'économie et d'améliorer la situation sociale de la population», a-t-il soutenu. Le président du Cnes a également souligné la nécessité de valoriser le domaine de l'investissement à travers la mise en place de véritables outils afin d'atteindre l'efficacité dans la gestion et la réalisation de tous les projets de développement. Dans le même sillage,Tir a suggéré de mettre au point une stratégie nationale de relance de l'économie nationale hors hydrocarbures et d'oeuvrer pour l'amélioration de la situation sociale dans le pays. Mettant en avant l'importance d'impliquer le secteur privé dans le développement économique, le président du Cnes a, en outre, indiqué que ce secteur contribue jusqu'à ce jour à près de 80% de l'activité économique.

Zoubir Mohamed Sofiane(DG Andt): «Le tourisme est une alternative sérieuse»

Le tourisme peut-il nous faire sortir de la dépendance aux hydrocarbures? Le directeur général de l'Agence nationale du développement du tourisme (Andt) en est persuadé. Zoubir Mohamed Sofiane a, en effet, estimé que le secteur du tourisme faisait partie des secteurs alternatifs aux hydrocarbures, lesquels contribuent «fortement» au programme de la relance économique et à la création de richesse et d'emplois permanents. Il a mis l'accent sur l'importance d'accompagner les porteurs de projets dans ce domaine et de rendre les différentes régions touristiques nationales parmi les régions attractives prisées par les touristes et créatrices de la richesse et d'emplois.

Le même responsable a insisté sur le renforcement de l'investissement touristique dans les différentes régions du pays et sur la promotion de la destination touristique, son accompagnement, la diversification des moyens de transport pour les touristes et la création d'un climat favorable au niveau local ainsi que la création de structures touristiques conformément aux normes internationales, l'amélioration des prestations, le soutien de la formation et la relance de l'artisanat.