C'est le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, un des partis autorisés à mener la campagne en faveur de l'amendement constitutionnel, qui a animé, jeudi dernier, un meeting à Bouira. Il a indiqué, en cette occasion, que «tout appel à voter contre ce projet est une menace pour la stabilité de notre pays». Pour le patron de l'ex-parti unique, «le projet d'amendement de la Constitution consacre dans ses articles la souveraineté et la volonté du peuple algérien qui, grâce à son Hirak pacifique, a sauvé le pays de la dérive». Il n'a pas manqué d'appeler le peuple à adopter ce projet, car, selon lui, «il sortira l'Algérie d'une grave situation marquée par le diktat de l'appareil exécutif et des forces inconstitutionnelles qui ont failli mener le pays à la dérive». Ce projet, ajoute-t-il, «est à même de rétablir l'autorité de l'Etat et de ses institutions via la réhabilitation de l'équilibre entre les pouvoirs et l'inclusion d'articles qui consacrent définitivement l'action démocratique par une alternance au pouvoir».

Les changements apportés dans ce texte «consolideront davantage la liberté de culte et veilleront à assurer une réelle instauration des valeurs de l'islam au sein de la société», a-t-il soutenu. Il a appelé «les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 1er novembre prochain pour dire «oui» au projet d'amendement de la Constitution qui, a-t-il affirmé, «ouvrira la voie libre à l'Algérie pour aller vers une nouvelle ère de démocratie et de modernité».

«L'adoption du projet d'amendement constitutionnel, qui était l'un des engagements du président de la République, oeuvrera, sans doute, au renforcement de la stabilité politique du pays.»

Enfin, il a réitéré «l'engagement de son parti à mobiliser toutes ses organisations pour des campagnes de sensibilisation, lors des différentes rencontres avec les citoyens, sur l'importance de ce rendez-vous référendaire et pour barrer la route aux opportunistes», a-t-il martelé.

Par ailleurs, c'est la dernière ligne droite de cette campagne, qui boucle sa deuxième semaine. Elle est animée exclusivement par les nouveaux chefs des partis de l'ex-alliance présidentielle(FLN, RND, TAJ, MPA), joints par les dirigeants du Front Elmoustakbal, Les mouvements El -Islah et El-Bina, ainsi que ceux des organisations de masse(Ugta, Unpa...).