Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, un appel téléphonique du président de l'Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas qui a pris des nouvelles de son état de santé, indique un communiqué de la présidence de la République. À cette occasion, Abou Mazen a souhaité au président algérien «un prompt rétablissement et un retour proche en Algérie» tout en notant «la profondeur des relations fraternelles qui lient les deux pays et peuples frères». Par ailleurs, le président de l'Autorité palestinienne a tenu à remercier le chef de l'Etat pour «le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne» soulignant que « le peuple palestinien restera reconnaissant à l'Algérie et à son peuple frère». Tout en remerciant le président de l'Autorité palestinienne, le président Tebboune a relevé la profondeur des relations algéro-palestiniennes et «l'amour du peuple algérien pour le peuple palestinien et son soutien à toutes les causes justes». Mettant à profit cette occasion, le président Tebboune a demandé «à Son Excellence Mahmoud Abbas de transmettre ses remerciements et toute sa considération» ainsi que «ses sentiments de fraternité à tous ceux qui ont planté un olivier en son nom au mont Al-Zaytoun, en face de la sainte ville d'El Qods et à travers eux à l'ensemble du peuple palestinien», souligne la même source. Par ailleurs, les deux chefs d'Etat se sont échangés de «chaleureuses félicitations à l'occasion du Nouvel An.» Cet appel a été précédé la veille par celui du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani. «Le président Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son frère, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani, président de la République islamique de Mauritanie, qui s'est enquis de son état et lui a exprimé ses voeux de bonne santé», indique un communiqué de la Présidence. À cette occasion, les deux présidents ont échangé sur la situation pandémique dans les deux pays, ajoute la même source. Depuis que le chef de l'Etat s'est adressé au peuple algérien dans une vidéo sur son site Twitter dans laquelle il a rassuré sur son état de santé et a annoncé son retour proche au pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne cesse de recevoir des messages de réconfort et de voeux de prompt rétablissement de sa santé, de la part de plusieurs chefs d'État de pays frères et amis. Pour rappel, dès son transfert en Allemagne où il a subi des examens médicaux approfondis, dans un grand hôpital spécialisé, le chef de l'Etat avait reçu plusieurs messages de réconfort et de voeux de prompt rétablissement de sa santé. Des messages émanant, notamment de l'Émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, du président de la République tunisienne, Kaïes Saïed, du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale de l'État de la Libye, Fayez al-Serraj, et du commandant de l' Africom, le général Stephen J. Townsend. Auparavant, le chef de l'État a reçu les mêmes voeux de guérison émanant, entre autres, du président français Emmanuel Macron, de la chancelière allemande, Angela Merkel, et du président du Conseil du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. C'est dire l'aura internationale dont jouit le président Tebboune qui a fait du retour de la diplomatie algérienne son cheval de bataille.