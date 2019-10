Le bras de fer entre le Syndicat national des magistrats et le ministère de la Justice se poursuit. Les magistrats comptent poursuivre leur mouvement de grève illimitée déclenchée ce dimanche. Au deuxième jour, le taux de suivi de l’inédite grève illimitée des magistrats est évalué à 98 % par leur syndicat. «Nous poursuivons la grève jusqu’à la satisfaction de toutes nos revendications», a indiqué le président du Syndicat national des magistrats(SNM) , Issaâd Mabrouk.

Toutes les activités judiciaires étaient à l’arrêt, comme au premier jour de cette grève. Aucune audience ne s’est tenue dans la quasi-totalité des tribunaux, les cours et même la Cour suprême et le Conseil d’Etat, indique-t-on. Le syndicat a appelé «les responsables de certaines instances judiciaires a cesser de faire pression contre les magistrats grévistes et respecter leur décision».

A titre de rappel, le taux de suivi du débrayage au premier jour a été estimé à 96 % par le syndicat. Dans le cadre du service minimum et en réponse aux interrogations des magistrats, le syndicat a précisé, dans un communiqué publié ce dimanche en fin de journée, que les magistrats continueront à assurer les missions qui leur ont été confiées dans le cadre de l’opération de révision des listes électorales en prévision de l’élection du 12 décembre prochain.

Il les a appelés également à traiter les cas de détenus dont la garde à vue a expiré et à boycotter les séances d’installation inhérentes au mouvement de mutation. Auparavant, il les a appelés à traiter les requêtes en référé d’heure en heure et à délivrer des permis d’inhumer…etc. Pour le président du syndicat, « l’entêtement du ministère et la fermeture des portes du dialogue sont à l’origine du pourrissement de la situation dans le secteur de la justice ». Les juges et procureurs ont entamé dimanche une grève « illimitée » pour réclamer, notamment l’annulation du changement d’affectation de 3 000 d’entre eux et l’indépendance de la justice a annoncé le Syndicat national des magistrats (SNM). Les magistrats ont dénoncé la « mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire». Selon le SNM, le pouvoir exécutif a «empiété sur les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature, en décidant un mouvement de cette envergure, en à peine une heure ». Dans sa réaction, le ministère de la Justice a affirmé que «les changements contestés ont été validés à l’unanimité par les membres du Conseil supérieur de la magistrature». Ce conseil a de son côté annoncé dans un communiqué rédigé par ses 12 membres, «le gel du mouvement dans le corps des magistrats». La riposte du ministre de la Justice ne s’est pas fait attendre. Il a démenti, dans un communiqué, l’information selon laquelle les résultats du mouvement annuel des magistrats auraient été gelés. Selon le ministère, qui considère le communiqué en question « nul et non avenu », « la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature stipule que «le CSM ne peut tenir des sessions extraordinaires que sur convocation de son président ou de son vice-président».

Par ailleurs, le Snapap et d’autres personnalités nationales ont exprimé leur soutien aux magistrats. Enfin, le président du club des magistrats, en voie de constitution, Saâdeddine Marzouk, a déclaré hier à TSA que «les juges continuent à subir des pressions ».

Il a aussi soutenu que «la grève des magistrats permet de tirer la sonnette d’alarme sur la situation du juge et de la justice en tant que pouvoir censé être indépendant mais qui ne l’est pas». Il a réitéré le fait que la position de ce club «sera en faveur du peuple, source de tout pouvoir».

Les magistrats ont ainsi souligné leur volonté de ne pas lâcher prise et mis le ministère de la Justice dans une posture assez inconfortable. L’appel au dialogue lancé par le ministre de la Communication demeure visiblement la seule voie susceptible d’autoriser une sortie de ce conflit subit et inattendu. Il reste que son caractère, désormais, socioprofessionnel amène à espérer un dénouement rapide. Mais visiblement pas dans les prochaines heures.