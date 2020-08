L’ancien journaliste de l’agence Algérie presse service (APS), Aziz Khelfaoui est décédé vendredi dernier à l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Oum El Bouaghi, à l’âge de 64 ans, a appris l’APS, auprès de sa famille. Le défunt a intégré l’APS en 1986 et a exercé dans plusieurs services à Alger et comme correspondant dans la wilaya d’Adrar, avant de rejoindre le même poste à Oum El Bouaghi, d’où il a été admis à la retraite en 2016 après une quinzaine d’années dans cette ville. Ses collègues gardent de lui l’image d’une personne affable, pleine d’humilité et de disponibilité. Il a été inhumé vendredi dernier au cimetière d’Oum El Bouaghi. Un deuxième collègue de l’agence officielle a également disparu vendredi dernier. Il s’agit de Abdelmadjid Benhadid qui est décédé à l’âge de 79, ans à l’hôpital de Koléa, des suites d’une longue maladie. Le défunt a débuté sa carrière de journaliste parmi l’équipe rédactionnelle de l’hebdomadaire arabophone El Moudjahid El Ousbouai, avant de rejoindre l’APS, où il avait occupé plusieurs postes de responsabilité. Abdelmadjid Benhadid qui a été, de 1984 à 1990, correspondant de l’APS à Beyrouth (Liban), a occupé le poste de directeur de l’information de l’agence, avant qu’il ne soit désigné en qualité de conseiller du président du Conseil de la nation. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Ammar Belhimer, a présenté, dans un message, ses condoléances aux familles des défunts.