L’ancien ministre de la Culture Azzedine Mihoubi est, ainsi, officiellement candidat au nom du RND au scrutin présidentiel du 12 décembre. Le secrétaire général par intérim du RND affirme que sa candidature entre dans le cadre de la rupture avec ce qu’il a qualifié de « pratiques négatives ». Dans une allocution prononcée suite à l’officialisation de sa candidature, ce dernier a loué le rôle de l’Armée nationale populaire qui, selon lui, a su porter le fardeau de la crise avec responsabilité et courage. Le désormais candidat à la présidentielle a énuméré les grandes lignes de son programme électoral. Prônant le rassemblement, Mihoubi a promis de « mettre les bases d’une Algérie nouvelle ». « Nous avons une équipe des plus brillants experts pur produit de l’école de l’indépendance. Ils ne promettent pas le paradis, mais ils rendront au citoyen le paradis de la nation », a-t-il, soutenu dans son allocution affirmant que son programme répondait aux aspirations de la jeunesse et est basé sur le savoir . Le RND a procédé il y a quelques jours au retrait des formulaires de candidatures auprès de l’instance indépendante des élections en vue de l’annonce officielle de la candidature de Azzedine Mihoubi.