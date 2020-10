Le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, a affirmé, lundi dernier à Tlemcen, que «le projet d'amendement constitutionnel est «novembriste» et représente «un acquis démocratique pour le pays».

Le projet d'amendement de la Constitution fait «de la proclamation du 1er Novembre 1954 une référence pour le peuple algérien, car elle inclut la préservation de son identité comme un principe incontestable», a-t-il souligné, selon un compte rendu de l'agence officielle. Il a ajouté que «le contenu du projet, de par ses dispositions concernant les libertés individuelles et collectives constitue un acquis constitutionnel historique pour le pays, notamment en ce qui émanera comme lois favorables dans les domaines des élections, des associations et des partis, ainsi que du contrôle des deniers publics». Il a qualifié le projet de la nouvelle Constitution de «consensuel, car il prend en considération différents avis des partis politiques et organisations de la société civile, et répond à toutes les questions soulevées». Il a également souligné que «le projet intervient pour renforcer la place des institutions de l'Etat, les consolider et instaurer le principe d'alternance effective du pouvoir en faisant abstraction de la gouvernance autocratique». Baâdji a affirmé, dimanche dernier à El Bayadh, que «le projet d'amendement de la Constitution, soumis à référendum le 1er novembre prochain, vise la concrétisation de l'exercice démocratique et de la volonté populaire». Il a lancé un appel à voter en faveur du projet, car, a-t-il estimé, le document proposé à référendum «vise la concrétisation, d'une manière efficace, de la pratique démocratique et celle de la volonté populaire». Le nouveau SG de l'ex-parti unique a salué «la disposition portant limitation, à deux seulement, des mandats du président de la République». Pour le SG du FLN, «l'amendement du projet de la Constitution reflète et démontre la volonté réelle de mettre fin à la gouvernance unilatérale en Algérie». Il a estimé, par ailleurs, que «dans le sillage de l'amendement constitutionnel, plusieurs lois importantes pour la vie du citoyen seront promulguées et auront un impact positif sur divers domaines dont ceux des partis, les associations, les médias et la justice, entre autres.» Il a également salué la constitutionnalisation de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) et d'autres organes importants».





Paroles d'animateurs

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un message adressé aux participants aux travaux de la 22e Semaine nationale du Coran, à Mostaganem: «Le projet de révision de la Constitution sera une illustration éloquente des valeurs civilisationnelles de l'Algérie, consacrera la loyauté au serment des chouhada et confortera l'Etat de droit prôné par le Hirak béni authentique.»

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, à Mostaganem: «Le projet de révision de la Constitution veille, dans son préambule, sur les constantes nationales et dans de nombreux articles qui abordent l'identité nationale avec ses trois dimensions (islam, arabité et Amazighité), et les valeurs glorieuses de Novembre.»

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdane à Blida: «Le vote sur la Constitution garantira la liberté de propriété, comme la possession de terres, de surfaces agricoles et autres matériels et moyens nécessaires pour l'exploitation des ressources, dans le cadre des lois régissant ce secteur important.»

Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne à l'étranger, Nazih Berramdane à Alger: «Outre l'arsenal juridique chargé de la protection et la promotion des droits des enfants en Algérie, le projet d'amendement constitutionnel comprend de nouveaux mécanismes à même de renforcer cette place et protéger les enfants contre les différents crimes, et ce dans le souci de réaliser l'intérêt suprême de l'enfant dans le cadre de la constitutionnalisation du rôle de la société civile dans tous domaines en partenariat avec les institutions de l'Etat.»

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, à Alger: «La révision constitutionnelle a consacré et préservé les constantes nationales par six nouveaux articles avec maintien de 10 articles déjà existants dans les précédentes Constitutions.»

La présidente de Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatma Zohra Zerouati à Oran: «L'Algérie a besoin, aujourd'hui, d'un changement réel devant être apporté par le projet d'amendement de la Constitution et qui permettra d'asseoir une base solide pour mettre sur pied une économie forte.»

La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes algériennes (Unfa), Nouria Hafsi à Tipasa: «L'adhésion de l'Union des femmes algériennes à ce processus, n'est pas le fruit du hasard, ni une quête d'intérêts, mais elle émane plutôt, d'une conviction que cet amendement constitutionnel, auquel ont contribué de larges franges de la société, va constituer un véritable point de départ pour bâtir l'Algérie de demain, rêvée par les chouhada et les jeunes du Hirak.»

Le commandant du Mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA) Abderrahmane Hamzaoui à Batna: «L'amendement de la Constitution garantira la stabilité dans le pays à tous les niveaux, ce qui contribuera à booster la roue du développement et à réaliser le développement économique et social souhaité pour faire avancer le pays et le porter aux rangs des pays forts et développés.»

Le secrétaire général de l'Union de wilaya de Constantine de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Zoheir Bensaha: «L'amendement constitutionnel établit les fondements d'une transition reposant sur une vision économique prospective vers une Algérie souhaitée par tous et traduit la ferme volonté des pouvoirs publics d'aller de l'avant vers la concrétisation des aspirations du peuple.»