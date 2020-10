À 3 jours de la fin de la campagne référendaire en faveur de l'amendement constitutionnel, le secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baâdji, a animé samedi dernier, un meeting à Batna. Il a appelé, en cette occasion, «à voter massivement en faveur du projet d'amendement de la Constitution, soumis à référendum le 1er novembre prochain». Il a indiqué que «pour le FLN, cette 18ème rencontre depuis le début de la campagne référendaire s'inscrit dans le cadre de la préparation des prochaines législatives, assurant aux militants du parti qu'une première feuille de route a été élaborée pour recouvrer les instances du parti et ses cadres marginalisés». Il a indiqué que «la décision de participation du FLN et son choix de vote vient en réponse à la volonté populaire exprimée lors du Hirak du 22 février et ses revendications de changement». Il a salué «les changements contenus dans le projet d'amendement de la Constitution, notamment la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels», ce qui assure, selon lui, «la stabilité et garantit l'alternance au pouvoir ainsi que l'équilibre entre les trois pouvoirs, la clarification de la pratique démocratique, outre le renforcement des libertés individuelles et collectives et la constitutionnalisation de la proclamation du 1er novembre». Il a également considéré que «l'importance du projet d'amendement de la Constitution réside dans le fait qu'il permettra de nouvelles réformes politiques, économiques et sociales dans le pays». Evoquant les points soulevés par les opposants au projet d'amendement constitutionnel, il a souligné que «le document comprend des articles nouveaux qui préservent les valeurs et constantes nationales, la révolution du 1er Novembre, l'islam et les autres composantes de l'identité du peuple algérien». Le patron du FLN a menacé de «brandir Seif El Hadjadj» à la face des partisans du boycott du référendum et ceux qui appellent à voter «non».

«Le projet d'amendement de la Constitution a besoin d'un soutien populaire. Il s'agit d'une Constitution consensuelle dès lors que les amendements introduits tiennent compte de la plupart des propositions émises par la classe politique», a-t-il insisté à M'sila.