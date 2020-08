Les lycées et les CEM, fermés depuis plus de 6 mois, rouvriront leurs portes, dès demain, afin d'accueillir, de nouveau, les élèves candidats au BEM et au bac 2020, pour leur permettre de réviser. Les élèves concernés peuvent, à partir de demain, reprendre le chemin des établissements scolaires, pour une période de 10 jours non-stop, (à l'exception du week-end) jusqu'au jeudi 4 septembre prochain, selon le calendrier arrêté par le ministère de l'Education nationale, et dont une copie est parvenue à L'Expression.

Cette décision de révision des cours, réservée exclusivement aux élèves des classes d'examens, qui intervient à quelques jours seulement du début des épreuves des examens précités, est louable, puisqu'elle a comme objectif «la préparation pédagogique et l'accompagnement psychologique des élèves concernés, pour les aider à surmonter les obstacles auxquels ils font face avant et durant les épreuves», précise le même document. En effet, c'est la dernière ligne droite. Le stress et l'anxiété gagnent les candidats, à l'approche des deux rendez-vous, prévus respectivement du lundi 7 au mercredi 9 septembre prochains, (BEM) et du dimanche 13 septembre au jeudi 17 du même mois, (bac).

En vue d'assurer leur bon déroulement, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, et ses collaborateurs, sont à pied d'oeuvre. Ils préparent, depuis plusieurs mois, leur plan de bataille, afin de mettre dans les meilleures conditions possibles les élèves et les fonctionnaires du secteur, surtout que ces examens interviennent en pleine crise sanitaire.

Pour permettre aux candidats au bac et au BEM de réviser en classe «en toute sécurité» le successeur de Abdelkrim Belabed a sollicité l'aide du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, pour concocter un protocole sanitaire de prévention relatif à la réouverture des établissements scolaires. Ce dernier a été, par la suite, approuvé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. L'on peut dire ainsi, que la réouverture des CEM et des lycées s'effectuera sur fond de prudence sanitaire.

Ce protocole fixe, en effet, les mesures à appliquer et les règles à respecter pour prévenir et endiguer la propagation du Covid-19 en milieu scolaire, et pour rouvrir les établissements scolaires aux fins de révision et préparation des examens en veillant à la protection de la santé et la sécurité des élèves et des fonctionnaires du secteur.

Il y a lieu de noter, dans ce sens, que le ministre a appelé les directeurs des établissements scolaires à élaborer un système exceptionnel de révision selon la spécificité de chaque établissement au sein de groupes ne dépassant pas les 15 élèves. Une directive qui s'inspire de la fameuse mesure de distanciation sociale. Non loin de cette optique, notons que les directeurs des CEM et des lycées sont tenus de veiller au nettoiement et à la désinfection de toutes les structures de l'établissement, en collaboration avec les services des collectivités locales et d'autres instances. La santé des candidats et du personnel éducatif et administratif est ainsi prise en compte dans le protocole de prévention spécifique, de la réouverture des établissements scolaires, pour la révision.

C'est ce qui rassure, au moins, les candidats, divisés entre apprendre, comprendre les cours et la course contre la montre. Ils peuvent ainsi, ôter de leur tête «les inquiétudes liées au risque de choper le virus»