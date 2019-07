Bacha Boualem est décédé suite à une crise cardiaque après l’inscription du but lors de la finale de la coupe d’Afrique. Il a succombé devant ses quatre garçons chez lui à Düsseldorf (Allemagne). Le défunt était un des plus lumineux cadres de l’aéronautique en Algérie, produits de l’université algérienne, ayant obtenu son diplôme d’ingénieur promotion 1993 du département de l’aéronautique de l’université de Blida avant de couronner son parcours universitaire par un master en spécialité avionique à Toulouse pilier de l’aéronautique européenne. Après un passage au ministère des Transports, il a été recruté par Airbus puis l’Agence européenne de la sécurité aérienne/ Easa à Toulouse sur plusieurs projets dont le A.340 et le fameux A.380, avant de grimper les échelons pour rejoindre le siège européen de l’Ease à Cologne, en Allemagne. Il y devient responsable de projet A.380 Son éloignement du pays ne l’a pas empêché d’oublier sa patrie, l’Algérie, à l’instar des cadres algériens installés à l’étranger, concurrençant les éminents chercheurs de différentes nations. Il a perdu sa vie pour l’amour de l’Algérie. En attendant la finalisation des procédures de son rapatriement, son enterrement aura lieu à Koléa sa ville natale, où il est issu d’une famille modeste. Il laisse quatre garçons en bas âge derrière lui, nourris eux aussi, de l’amour de cette patrie. Le défunt était âgé de 51 ans.