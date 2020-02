Contrairement aux années précédentes, le nombre de voyageurs vers et depuis l’Algérie a enregistré une baisse assez importante, suite à l’arrêt de la compagnie aérienne Aigle Azur, avons-nous appris par les services de la police aux frontières. Pas moins de 1 270 366 voyageurs ont été comptabilisés au courant de l’année précédente. Concernant les voyages aériens, il a été établi 1 215 719 avec une baisse de

55 282 passagers avec une hausse dans le change. Par contre, les voyages maritimes qui ont enregistré 54 647 ont connu une hausse de 6 344 voyageurs. La police aux frontières commente cette hausse, en soulignant que cela est dû à la programmation des voyages supplémentaires et l’entrée en service d’une société de transport française Visa Vona. Le nombre des étrangers ayant visité le pays est à hauteur de 68 218 passagers. Idem une baisse a été enregistrée concernant le transport aérien. Il a été établi en ce sens la visite au pays de 63 749 personnes avec une baisse de 9 760 toujours à cause de la faillite de la compagnie française citée plus haut. Par le moyen maritime, la police aux frontières a enregistré une baisse considérable, en comptabilisant uniquement 4 469 touristes. D’autres chiffres confiés par les mêmes services font état de l’enregistrement de 14 585 vols internes et 11 095 vols externes. Pour en revenir à la compagnie aérienne Aigle Azur, celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2019. Elle avait alors indiqué qu’elle ne pouvait procéder dans l’immédiat à des remboursements ou dédommagements pour les vols annulés, compte tenu de sa situation financière. Concernant les frontières terrestres, il n’est pas étonnant de constater que le nombre des Tunisiens est en permanente hausse. En effet près de 2 millions de touristes tunisiens ont visité l’Algérie, l’année dernière alors que le même chiffre a été enregistré, concernant les Algériens qui se sont rendus en Tunisie. Il va sans dire que la proximité géographique, l’accessibilité terrestre entre les deux pays ont été un facteur déterminant pour cet échange entre les citoyens de deux pays voisins qui se déplacent dans les deux sens. Le poste d’Oum Teboul demeure le plus fréquenté.