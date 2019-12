Les ambassadeurs des pays occidentaux continuent de sonder les candidats à la présidentielle prochaine. Dans ce contexte, le siège du RND a été, hier, le théâtre d’un ballet diplomatique. Contrairement à d’autres candidats, Azzedine Mihoubi a consacré le 17e jour de la campagne à la réception de représentants diplomatiques de trois pays étrangers, en Algérie. Ainsi, le secrétaire général par intérim du RND a reçu, hier, à leur demande, au siège national du parti à Ben Aknoun(Alger) respectivement les ambassadeurs de la République fédérale d’Allemagne, Ulrike Maria Knotz, l’ambassadeur du Royaume de Belgique en Algérie, Pierre Gillon et celui du Royaume des Pays-Bas (la Hollande), Robert van Embden en Algérie. Les entretiens entre l’ex-ministre de la Culture et ses hôtes ont porté, d’après le RND, « sur les relations, visions et les positions communes entre les deux pays». L’agenda des rencontres de ce prétendant à l’investiture suprême est assez serré et varié. Une réunion avec la direction du FLN, son allié dans la défunte alliance présidentielle est prévue au cours de cette semaine. L’unique point à l’ordre du jour de cette rencontre : le soutien de l’ex-parti unique, détenteur de la majorité au Parlement, à la candidature de Azzedine Mihoubi. De l’avis même du secrétaire général par intérim, Ali Seddiki, «il y a une forte possibilité que le FLN apporte son soutien au candidat du RND». Ce dernier, est devenu ces derniers jours la cible privilégiée des critiques et d’attaques menées sur les réseaux sociaux par les partisans et staff de campagne des autres candidats, particulièrement ceux de Abdelmadjid Tebboune et de Ali Benflis. Pour cause, à moins d’une semaine de la tenue du scrutin présidentiel, des ralliements surprises, solennels et implicites à sa candidature sont annoncés. C’est le cas du président des comités de soutien du candidat Tebboune à Tizi Ouzou, Slimane Kerrouche, qui a annoncé son retrait de la direction de campagne de l’ancien Premier ministre, mais aussi son ralliement au staff de Azzedine Mihoubi. « Après concertation autour des programmes présentés par les candidats à l’élection présidentielle, j’ai décidé, avec ceux qui ont placé leur confiance en moi et en mes idées, de rallier l’équipe de Azzedine Mihoubi, tout en souhaitant aux autres candidats, à leur tête le frère Abdelmadjid Tebboune, bonne chance», peut-on lire sur le communiqué rendu public par cet ex-militant du FLN. Par ailleurs, au 18e jour de la campagne, Mihoubi animera un meeting à la Coupole du stade du 5 juillet. Enfin, un débat télévisé entre les cinq candidats est prévu pour ce ven-dredi. Ces dernières sorties sont dominées par des promesses et des engagements.