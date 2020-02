Le Parlement est le sanctuaire d’une autorité qui s’arroge le droit de légiférer. Cela implique un capital d’éthique et de déontologie politique de premier ordre. Le Parlement algérien est un exemple qui nous renvoie à des situations dont l’éthique et la déontologie politique ont été reléguées au dernier plan.

On est arrivé même à faire dans des communiqués qui annoncent périodiquement la demande de la levée de l’immunité parlementaire aux députés et sénateurs. Un signe d’une régression morale des plus chaotiques quant à un Parlement qui a été conçu et entretenu rien que par la «chkara» et l’argent sale. Cette descente aux abysses a été cultivée par des pratiques relevant de la cooptation et la dépolitisation des plus débridées. Le Parlement algérien est arrivé à un stade où la corruption qui était censée la combattre par les instruments juridiques et législatifs se voit gangrenée par cette maladie au point où la période de l’ancien régime honni et grabataire était synonyme de la corruption et de la prédation à outrance. Même le Parlement a été estampillé du sceau du «Parlement de la chkara».

La chasse aux députés et aux sénateurs à atteint son comble, les affaires de justice qui concernent les pseudos législateurs et « la conscience de la nation » sont légion. C’est dire que la refonte politique s’impose comme une espèce de salubrité publique en urgence.

Cette institution qui n’a guère joué son rôle de contre-pouvoir a, au contraire, fait le jeu d’un Exécutif dont le rôle est aussi d’assurer l’application des desiderata d’un régime qui fonctionnait dans une opacité qui renseignait sur la déroute et l’amateurisme qui régentait les institutions de la République. Le Parlement fait partie des institutions qui ont été perverties, voire réduites à une espèce de jeu au service d’une nébuleuse qui a su faire de l’instrument législateur un moyen pour dénaturer le fonctionnement de l’Etat et aussi pour affaiblir la pratique politique et la réduire à une somme de repositionnements et de recentrages claniques et sur fond d’allégeance.

Les scandales qui frappent les députés et les sénateurs sont le produit d’un régime à la clientèle malléable et corvéable à merci. Le Parlement des deux dernières décennies a excellé dans cette pratique à telle enseigne que les députés hissaient vertement leur devise à qui voulait entendre, à savoir l’argent sale comme voie royale pour se faire une chemin dans l’hémicycle ou au Sénat. Cette pratique a participé dans la dégradation de celle politique, elle a même frappé de plein fouet le statut de la députation en Algérie au point où la fonction de député s’est transformée en une véritable risée à travers les langues de la majorité du peuple. La crise dans laquelle s’est empêtré le pays, ses causes émanent de cette pratique politique qui a contribué dans la dégradation de l’éthique et qui a ciblé une institution censée être la garante de l’éthique et de la morale républicaine.

Le temps est venu maintenant pour que le Parlement soit réorganisé et restructuré de sorte que les pratiques de l’ancien régime à travers sa culture prédatrice et de corruption ne refassent plus surface et que les critères de l’élection pour la députation soient déterminés par une nouvelle approche qui devrait être corroboré par un texte institué, voire constitutionnalisé pour protéger cette auguste assemblée des pratiques qui écornent l’image de la République et des institutions de l’Etat.

L’exigence politique qui s’impose actuellement, c’est de mettre un terme à la pratique politique qui fait recours à l’argent sale et à «la chkara» pour constituer un Parlement hybride, voire une monstruosité dont l’objectif est de détruire l’aura d’un Etat et réduire la crédibilité des institutions à une expression vulgaire dans le but de tout banaliser, y compris l’Assemblée qui est censée être représentée par des élus du peuple.

L’Algérie nouvelle dont tout le monde parle, doit in extremis rompre avec les pratiques fondées sur le népotisme, l’allégeance clanique, la corruption et la prédation.