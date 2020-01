Sous l’égide des Nations unies et en présence de l’Union africaine, s’ouvre aujourd’hui, à Berlin, la Conférence sur la Libye qui verra la participation du président Abdelmadjid Tebboune dont ce sera la toute première sortie diplomatique internationale, aux côtés de ses homologues, les présidents Vladimir Poutine, pour la Russie, Recep Tayyip Erdogan, pour la Turquie, Emmanuel Macron pour la France, la chancelière allemande, Angela Merkel, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompéo et le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi.

L’Algérie a retrouvé sa juste place dans le concert des nations, s’agissant d’un dossier qui l’interpelle au plus haut point, tant au plan sécuritaire que politique et humanitaire. En tant que pays voisin de la Libye, avec

1000 km environ de frontière commune, elle n’a jamais cessé de prôner un dialogue inclusif entre les parties au conflit et rejeté avec force toutes les ingérences étrangères qui aggravent la crise et portent atteinte à la stabilité de la région. Forte de sa doctrine immuable qui sera, sans aucun doute, rappelée, à la faveur de cette conférence de Berlin, l’Algérie est incontournable sur l’échiquier des enjeux et des opérations qui s’opèrent à ses frontières. Aussi, poursuit-elle inlassablement, ses efforts en vue de faire respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté d’un pays frère et voisin où trop d’appétits et de convoitises se sont imposés, depuis 2011.

Le message de Tebboune ira donc au-delà des seules préoccupations internes car il parlera au nom de tous les pays de la région, et, notamment du peuple frère tunisien dont chacun sait qu’il partage le poids de la crise libyenne, avec un million de réfugiés sur son sol et les problèmes induits par une insécurité permanente, avec des infiltrations terroristes telles qu’elles ont été vécues à Ben Guerdane. Etrangement, la Tunisie a été laissée de côté, par les organisateurs de la Conférence de Berlin.

Un « oubli » qui ressemble fort à une injustice. L’Algérie qui mesure le prix de la solidarité entre les peuples maghrébins dira, à l’occasion, les inquiétudes et les attentes de Tunis face à ce conflit qui mine l’ensemble de la région. La montée des périls, depuis la multiplication des ingérences étrangères en Libye, a influé sur la crue du terrorisme, à la fois dans le Sud libyen, mais aussi dans toute la région sahélienne, où le trafic d’armes, de drogues, de migrants s’est affublé du manteau jihadiste transfrontalier. Avec la présence de groupes tels que Daesh et Al Qaïda, certes vaincus en Irak, puis en Syrie et à Syrte, mais toujours en phase de résurgence, les pays européens seront en première ligne, dès lors que la menace viendrait à exploser. La marge de manœuvre de la diplomatie algérienne s’est étoffée grâce à un retour remarqué sur la scène internationale, une diplomatie qui a des traditions et des références connues et reconnues. C’est là une des raisons qui font que la voix de l’Algérie sera écoutée attentivement à Berlin, où les positions des uns et des autres sont divisées. Alger revient donc en force dans les pourparlers sur ce dossier pour lequel elle est courtisée, compte tenu de son expérience et de ses liens avec toutes les parties prenantes libyennes, depuis 2014.

Mastodonte géostratégique et sécuritaire, l’Algérie pourra faire valoir les armes dont elle dispose pour parvenir à une paix entre tous les protagonistes, sans aucune ingérence étrangère. Ainsi, le langage de vérité doit-il être, aujourd’hui, de mise et la recherche de solutions concrètes privilégiée par rapport aux discours des bonnes intentions dont on sait que l’enfer est toujours pavé.