«N'écoutez pas les sirènes qui vous conduisent à la misère!». C'est en ces termes qu'on peut résumer l'intervention, vendredi dernier, du vice-président du Mouvement El Bina, Ahmed Dane, lors d'un meeting animé à la Maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa, au chef-lieu de wilaya de Batna, en présence des dirigeants du parti et ses militants, dans le cadre de la campagne référendaire pour le projet d'amendement de la Constitution. En effet, le vice-président du Mouvement El Bina a exhorté les citoyens à «ne pas prêter attention aux sceptiques en votant ‘'Oui'' pour l'amendement constitutionnel le 1er novembre prochain».

Pour Ahmed Dane, cautionner le projet de l'amendement constitutionnel «constitue la meilleure option pour le peuple algérien» et d'affirmer que «l'importance de cette option est évidente du fait que l'Algérie s'est engagée dans une nouvelle ère de réformes qui doivent se poursuivre» du fait que «cette option est une partie des réformes» qui constitue, selon l'orateur, une réponse «aux requêtes du Mouvement populaire (Hirak) qui est resté pacifique pendant une année entière durant laquelle aucune goutte de sang n'a été versée» dans sa quête de l'Algérie nouvelle. Pour rappel, la position du Mouvement «émane de sa conviction quant à l'impératif parachèvement des réformes pour lesquelles est apparu le Hirak populaire béni, et la nécessaire prise de conscience concernant les défis sociaux qui sont une menace pour la stabilité, du fait de la crise économique et des incidences néfastes de la pandémie de Covid-19», avait souligné le président du Mouvement, Abdelkader Bengrina, tout en appelant les Algériens à «une large participation au référendum dans le but de confirmer la légitimité populaire, protéger les acquis du Hirak béni et imposer le respect de la volonté des citoyens».

Réitérant le soutien de sa formation politique, Ahmed Dane a considéré qu' «arrêter la locomotive des réformes, qui représente le prélude fondamental au succès des étapes à venir, est néfaste». Albert Einstein ne disait-il pas que le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.