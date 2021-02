Le président du Conseil de la concurrence (CC), Amara Zitouni, a plaidé, hier, pour doter la législation algérienne d'une «loi anti-cartel».

Il a dans ce sens considéré que «tout accord entre une entreprise destinée mener à un monopole sur le marché demeure un obstacle qui freine la concurrence loyale et le développement d'un climat sain des affaires, vu son impact nuisible pour le consommateurs».

Zitouni dira dans ce sens que «toutes les entreprises ayant des activités comparables sur un même marché, qui s'entendent en vue de contrôler ou de se partager le marché, dans le but de rendre plus difficile l'entrée de nouveaux concurrents, doivent être sanctionnées par des peines allant jusqu'à leur exclusion des marchés publics pendant une certaine période». «Cette exclusion de marchés publics» poursuit-il «doit servir comme sanction contre les entreprises enfreignantes». Poursuivant dans ce sens, l'intervenant a tenu à rappeler qu'«en Europe et dans plusieurs pays développés, les lois interdisent les accords de cartels» qui sont considérés comme des pratiques «anticoncurrence».

Malgré l'absence de ladite loi, Zitouni affirme que «le Conseil peut intervenir et enquêter sur les plaintes qui lui sont déposées, et peut recourir à des experts et des spécialistes».

Le responsable a dans ce sens cité «l'exemple d'une affaire de monopole menée par deux entreprises publiques». Sans citer le nom des sociétés concernées, Zitouni a affirmé que «le Conseil a fait son travail et l'affaire a finalement été tranchée en faveur de l'opérateur privé, qui a déposé une plainte auprès de notre instance».

Cela avant de souligner que «il n'y a aucune différence entre une entreprise privée et publique comme certains le croient, et la meilleure preuve est le cas sus-mentionné».L'absence d'une loi anti-cartel n'est pas la seule «faille juridique» pointée du doigt par le président du Conseil de la concurrence.

Zitouni a en effet plaidé pour «la révision d'une cinquantaine de textes relatifs à la concurrence».

La loi sur le commerce électronique, est parmi les lois que Zitouni suggère de revoir.

Il a dans ce sens, indiqué que «nous avons proposé l'amendement de la loi sur la protection des données et celle de la protection de consommateurs, car la numérisation a tout bouleversé. Le monde a changé et nous sommes condamnés à nous y adapter», a-t-il indiqué.

Dans son rapport annuel pour 2020, envoyé au gouvernement, le Conseil de la concurrence a recommandé de revoir son cadre juridique actuellement en vigueur, afin de le «mettre au diapason des normes et standards internationaux».

«On ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde, le marché évolue constamment. Et les lois qui le régissent doivent évoluer avec en même temps, sinon on n'aura que des lois obsolètes et caduques», a-t-il tenu à préciser.

Le président du Conseil de la concurrence a expliqué que «la dotation de lois et règles en termes de concurrence constituent un facteur pour améliorer le climat des affaires». Il s'agit aussi selon lui «d'une assurance à l'adresse des entreprises étrangères souhaitant investir dans le marché national».

«Ces entreprises peuvent», poursuit-il «s'adresser alors, en cas de litiges ou de pratiques descriminatoires, au conseil de la concurrence, dont les compétences sont de mettre de l'ordre dans le marché». Amara Zitouni a, par ailleurs, critiqué «l'absence de la culture de la concurrence en Algérie». Il a critiqué également «la manière suivie dans l'élaboration des lois, souvent sans études d'impact». C'est «ce qui rend les lois difficiles à appliquer», selon les termes dudit responsable.