L'ancien Premier ministre Noureddine Bedoui a été entendu lundi dernier par la brigade économique et financière de la police judiciaire de la wilaya de Constantine, selon le média arabophone Ennahar, dans sa version en ligne, citant des «sources sécuritaires».

Selon la même source, Noureddine Bedoui, a été interrogé en sa qualité d'ancien wali de Constantine (2010-2013) sur des affaires d'attribution de marchés. Un passage bref dans la ville des Ponts, riche en «événements». La même source ajoute que l'ancien wali de Constantine a été entendu «sur des affaires d'octroi du foncier à des promoteurs immobiliers, afin de construire et de réaliser des milliers de logements promotionnels». À l'issue de l'enquête préliminaire menée par les services de sécurité territorialement compétents, des sources sécuritaires ont fait état «de la facilitation de l'obtention de terrains» notamment «à des parlementaires des deux chambres, dont des parcelles de terrain au niveau de la nouvelle ville, Ali Mendjeli, le quartier Zouaghi Slimane, et dans la ville d'El Khroub». Selon la même source, Bedoui aurait également

«octroyé des parcelles de terrains à des industriels sans respecter la procédure légale. Des fait du même genre lui ont été reprochés lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Convoqué en mai dernier dans l'affaire de l'ancien Dgsn, Abdelghani Hamel, Bedoui a été entendu par la justice après que «le procès Hamel avait fait ressortir l'existence d'une zone d'ombre relative à une directive adressée par les services de l'ex-ministère de l'Intérieur pour l'annulation d'une décision de justice interdisant l'octroi d'un terrain de 14 000 m2 aux fils Hamel».