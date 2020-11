À la veille du scrutin référendaire portant sur la révision de la Constitution, la région de Béjaïa vaque à ses occupations quotidiennes. Pour des raisons évidentes de crise sanitaire, on ne sent pas cette ambiance pré-électorale aussi bien chez les votants que les non-votants. Il n' y a pas cet engouement habituel pour le vote, fait de débats et d'effervescence. Le nombre d'électeurs n'a même pas été révélé par les services de la wilaya. Il en est de même pour le nombre de centres et de bureaux de vote qui, habituellement, sont communiqués par la cellule de communication. Un black-out total entoure ce scrutin.

Le bureau de l'Anie, instance organisatrice des élections brille par son absence. Aucun communiqué, encore moins une intervention quelconque n'est venu ne serait-ce que pour faire part de son existence tant au niveau de la wilaya qu'au niveau des communes.

La révision de la Constitution, prévue pour aujourd'hui, n'a pratiquement fait l'objet d'aucun débat public. Exception faite des déplacements effectués par deux ministres et deux conseillers du président de la République, ponctués par des rencontres avec des citoyens sélectionnés et les émissions radiophoniques, aucun signe n'est venu indiquer qu'on était en campagne et que c'est la veille d'un scrutin très important pour l'avenir du pays.

On se demande, d'ailleurs, pourquoi les services de la wilaya et ceux de la commune n'ont pas affiché les tableaux réservés à cet effet? Aucune pancarte n'est visible sur les artères de la ville et les quartiers, encore moins de pavoisement ni de campagnes de proximité auxquels on était habitué dans la passé. Tout paraît normal. Sur les réseaux sociaux, les partisans du «Non» s'affichent et appellent au boycott du scrutin, tandis que sur le terrain on le fait à travers des marches dans les grands centres urbains. Un peu partout dans les autres communes les édiles communaux ont installé l'encadrement des centres et bureaux de vote. Là encore, l'opération s'est faite dans une discrétion totale, pour ne pas dire en catimini. C'est dire le climat de suspicion qui entoure ce scrutin. Une chose est sûre au chef-lieu, les centres et les bureaux de vote seront fortement sécurisés.

Alors que là, on interdit toute expression dans la rue, des scènes de violence ont émaillé les manifestations de rejet déplacées vers les autres centres urbains comme Akbou, Kherrata, Sidi Aïch, Aokas, Amizour, Seddouk et Feraoun. Dans ces trois dernières localités, les manifestants ont saccagé les urnes et détruit le matériel de vote. Contrairement à la dernière élection présidentielle qui a vu les maires signer collectivement une déclaration de refus d'organisation du scrutin présidentiel, cette fois-ci, il n'y a que les élus de l'APC de Timezrith, à 40 km du chef-lieu, qui ont rendu publique une déclaration affirmant le refus d'organiser le scrutin.

Même si ces incidents n'ont pas pris de proportion, l'on s'interroge encore à Béjaïa sur le taux de participation et surtout sur ce qui jaillira de l'urne. Wait and see.