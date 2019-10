L’activité administrative et routière a été affectée sérieusement, hier, dans la région de Béjaïa où il a été enregistré la fermeture de deux axes routiers importants et une grève qui a plus ou moins touché quelques administrations publiques. La RN 12 a été fermée par les citoyens de Oued Ghir. Ils réclamaient leur part du quota de logements sociaux attribué à la commune de Béjaïa.

Trouvant prétexte dans le fait que le programme des logements sociaux de la commune de Béjaïa soit construit sur leur territoire, les habitants de Oued Ghir estiment qu’«une part de ses unités leur revient de droit». Et quoi de mieux pour faire pression sur les pouvoirs publics, que de fermer un axe routier important qui relie le chef-lieu de la wilaya aux régions de la Soummam et la capitale. «Les terres sont à nous et les logements aux autres», inscrivent-ils sur une large banderole comme pour illuster leurs revendications sur la RN 09. Ce sont les jeunes de Lotta, dans la commune de Souk El Tenine, qui continuent pour la deuxième journée consécutive, à revendiquer la révision du procès de deux de leurs condamnés à 12 ans de prison ferme pour s’être rendus coupables d’un crime sur un citoyen de Oued Souf.Pendant ce temps, les magistrats continuent à bloquer, pour la seconde journée de suite, toute l’activité judiciaire dans le sillage d’un mouvement de grève nationale illimitée décrétée par le syndicat des magistrats.

Hier, les fonctionnaires de certains secteurs comme la Cnas et les impôts , ont marché à Béjaïa, alors que les écoles ont été fermées partiellement, les services administratifs timidement bloqués et les services de la santé ont légèrement été affectés par l’appel à la grève et aux marches de la CSA (Confédération des syndicats autonomes regroupant 28 syndicats). Rassemblés vers 10 heures, devant le siège de la Maison de la culture Taous-Amrouche de Béjaïa, les manifestants ont repris les slogans du Mouvement populaire du 22 février, qu’ils déclarent soutenir totalement. Qu’il s’agisse de l’exigence de la libération des détenus, «otages du système depuis quatre mois», du rejet de la présidentielle prévue le 12 décembre prochain, d’un changement radical du système et d’une transition démocratique. Les marcheurs, en majorité des fonctionnaires, ont été intransigeants. Souveraineté populaire», «Transition démocratique», «Liberté de la presse», «état civil»… Après un passage devant le siège de la wilaya puis la place de la Liberté Saïd Mekbel, les participants à la marche se sont rendus devant le tribunal de Béjaïa pour exiger la libération des détenus d’opinion.Alors qu’on s’attendait à une paralysie générale, du fait que l’appel émanait d’un regroupement syndical autonome important, il n’en fut rien. Exception faite de quelques établissements scolaires et de quelques administrations publiques, le reste de l’activité sociale et économique a été peu affectée.