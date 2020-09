Les autorités de la wilaya de Béjaïa ont fait le point sur l'état d'avancement de la réalisation des programmes de logements, à travers toute la wilaya. Une séance de travail, présidée par le wali, en présence de tous les chefs de daïra, ainsi que les directeurs de l'exécutif, a été tenue au siège de la wilaya. Cette séance de travail «a été programmée pour examiner en détail la situation des 8 800 logements sociaux achevés, mais pas encore attribués, pour des raisons liées en majorité au problème de raccordement de ces cités au réseau de gaz et d'électricité», indique un communiqué de la wilaya, qui précise que «les responsables du secteur ont été instruits d'accélérer les travaux en cours pour permettre aux bénéficiaires d'occuper enfin leurs logements». La démarche de la wilaya ne dit cependant rien sur les autres programmes inscrits au profit de la wilaya. Il s'agit des programmes Aadl 1 et 2 ainsi que celui du LPA, ces derniers ont pourtant été à l'origine de nombreuses manifestations. Les souscripteurs au programme Aadl de Béjaïa se sont rassemblés récemment devant le siège de la wilaya pour dénoncer le retard mis dans la livraison de leurs logements. Ils attendent depuis 18 ans leurs logements. Après la constitution de leurs dossiers et les versements de leurs apports, les souscripteurs Aadl 1 et ceux du programme Aadl 2, qui attendent eux aussi depuis 7 ans, n'ont toujours pas reçu les clés de leurs logements et continuent à patauger dans les déboires de la location et l'exiguïté des maisons parentales. Sont-ils concernés par cet intérêt des responsables de la wilaya? Le communiqué ne le dit pas et parle seulement des logements sociaux. Mais ils gardent espoir, car les entreprises engagées pour la prise en charge de la voirie et des réseaux divers, sont sur place, les travaux restent à la traîne. Les opérations de branchement de l'eau, de l'électricité et du gaz, ainsi que l'assainissement et le bitumage des accès carrossables ne sont toujours pas bouclées. Le doute s'installe chez les bénéficiaires, qui ne comprennent plus ce qui s'apparente à une plaisanterie de mauvais goût.

Après 18 longues années d'attente et d'impatience, les souscripteurs Aadl 2001-2002 de Béjaïa, qui n'ont pas cessé de réclamer leurs logements en montant au créneau pour décrier le retard flagrant qu'accuse le chantier sis au lieudit Ighzer Ouzarif, dans la commune d'Oued Ghir, gardent espoir. Au niveau de la wilaya, on ne cesse de se fendre d'un communiqué d'avancement des travaux. Des réunions ordinaires et extraordinaires, avec les responsables en charge de la réalisation des différents programmes de logements lancés à Ighzer Ouzarif, sont rapportées régulièrement. Sur le terrain, cela avance à pas de tortue. Les souscripteurs espèrent que cette fois-ci sera la bonne.