Au terme d’une visite d’inspection à son secteur dans la wilaya de Annaba, le ministre de l’Education nationale, Hakim Belabed a, lors d’un point de presse, apporté tous les éclaircissements quant aux situations susceptibles de conflits, notamment celles en rapport avec la grève des enseignants du primaire. En ce sens, Hakim Belabed, tout en appelant à épargner l’école nationale de la politisation, a reconnu que les revendications des éducateurs de l’enseignement primaire, sont légales et légitimes. Il a fait savoir que « aujourd’hui et plus que jamais, l’enseignant est appelé à prendre des positions qui assurent la stabilité de l’Algérie et en préserve la cohésion».

En expliquant que la mission pédagogique de l’enseignant s’accompagne toujours d’une mission patriotique. » Selon le ministre de l’Education nationale, l’enseignant doit adopter des positions positives que l’histoire enregistrera en cette conjoncture sensible que traverse le pays. « Aujourd’hui, l’enseignant est appelé, en ces moments où le pays se dirige vers une élection importante, à prendre des positions qui assurent la stabilité de l’Algérie et en préservent la cohésion », a-t-il souligné. S’agissant des revendications à caractère pédagogico-professionnel, des enseignants du primaire, Belabed a annoncé la création d’ateliers ouverts appuyés par le gouvernement pour étudier et prendre en charge les préoccupations des enseignants dont celles exprimées par les récentes protestations. « Ces revendications sont légitimes et doivent être respectées et traitées avec sincérité et dans le cadre du dialogue entre les représentants des enseignants et l’administration centrale du secteur», a-t-il affirmé et d’ajouter « les canaux du dialogue sont ouverts et demeurent le moyen sûr, susceptible devant permettre le dénouement de toutes les problématiques posées».

Saluant dans le sillage, le rôle de l’enseignant dans l’éducation des générations aux valeurs de l’amour de la patrie et sa défense, le commis de l’Etat a soutenu que « son département ne ménage aucun effort pour la stabilité du secteur de l’éducation. Pour cela, «il œuvre pour la prise en charge des préoccupations de la famille de l’éducation et la réunion des conditions nécessaires à sa stabilité » a-t-il affirmé, en annonçant aux termes de ces propos, les opérations de promotions au profit de 45 000 enseignants tous paliers confondus.

A la question sur l’impact des créances du réseau d’Internet, non pas dans certains établissements scolaires, mais sur les inscriptions des élèves de classes d’examens, le ministre a rassuré que toutes les dispositions et mesures ont été prises, avec la conjugaison des efforts du département de Houda Imane Feraoun. Le ministre a, dans ce sens mis en exergue, le bond qualitatif, réalisé en matière de maîtrise dans la gestion de la plateforme numérique d’inscription qui a touché durant trois jours 49 % des concernés. Évoquant la série de mesures prises par le ministère, notamment pour les élèves concernés par les cas de fraude au cours des épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), Hakim Belabed a annoncé que « les sanctions pour fraude au BEM seront allégées », en réaffirmant que «la scolarité demeure obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ».

Autres mesures positives prises par son département, celle relative aux opérations de promotion au profit de 45 000 enseignants tous paliers confondus. En outre, au cours du périple de sa visite à Annaba, le ministre de l’Education nationale a inauguré un lycée de 1000 places et une école primaire, à la nouvelle ville de Draâ Errich. Le commis de l’Etat a, également, posé la première pierre pour la réalisation d’un lycée de 600 places à Tréat et celui d’un CEM à Berrahal.