Faisant escale dans la wilaya de Boumerdès, pour la campagne électorale, le candidat à l’élection présidentielle Abdelaziz Belaïd, a axé son discours, ce lundi, à partir de la Maison de la culture de la ville, essentiellement sur la nécessité de se tourner vers une réflexion économique de l’après-pétrole, mettant en avant les richesses dont recèle le pays et qui pourraient largement se substituer au pétrole. «Nous avons des capacités en agriculture, en tourisme, et en industrie agricole. Et ce en plus des capacités de création d’entreprises, des technologies et des services qui peuvent remplacer cette dépendance au pétrole. Il faut savoir qu’il faut des dizaines de litres de pétrole, pour avoir un litre d’huile d’olive. Nous n’avons pas besoin de ce pétrole. C’est une richesse que nous devons laisser aux générations futures». Dans ce sillage, Abdelaziz Belaïd, a longuement insisté sur la valorisation des compétences algériennes : «Nous devons nous concentrer sur le facteur humain, et ouvrir la possibilité à nos jeunes de se développer. Jusqu’à quand allons-nous rester suspendus aux fluctuations du baril de pétrole pour savoir si nous sommes capables de nous nourrir ou pas ? Alors, qu’à elle seule, la région de Boumerdès peut nourrir toute l’Algérie, au même titre que plusieurs régions du pays.» Par ailleurs, le candidat du Front El Moustakbal, est revenu sur l’importance de n’exclure aucune couche de la population dans son programme, notamment la femme algérienne « la femme est le noyau de la société, et personne ne peut nous donner de leçons sur le respect de la femme. Celle qui travaille, mais aussi celle qui reste au foyer, et pour laquelle j’ai prévu pour cette catégorie une pension.»

En guise d’engagement majeur, Abdelaziz Belaïd a tenu à annoncer, que s’il venait à remporter cette élection qu’il se présenterait aux Algériens avec «un contrat moral et physique à travers lequel je m’engage à consulter, et prendre l’avis des Algériens sur toutes les questions de gestion des affaires de l’Etat, et sur toutes les décisions à prendre et ce, à travers un suffrage universel. Car, c’est le peuple seul qui décide, de son sort, dans cette élection exceptionnelle, et hautement importante pour l’unité du peuple algérien, et pour l’unité et la préservation de la stabilité sur le territoire national». Réagissant sur la déclaration du député européen, il indique avec force que «personne ne peut s’ingérer dans les affaires de l’Algérie, plus de neuf mois de contestations de millions d’Algériens, qui se sont déroulées sans aucune dérive, alors que dans d’autres régions d’Europe celles-ci font des morts chaque jour sans aucune réaction du Parlement européen».