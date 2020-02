Visiblement, le projet de renouveau national initié par le nouveau locataire du palais d’El Mouradia et ses propositions de réformes dans ce sens, font courir la quasi- totalité de la classe politique, plus que jamais en quête de repositionnement. En effet, après le oui de plusieurs formations politiques connues pour être allégeantes, islamistes, opposantes ou encore nouvelles, c’est le tour du Front El Moustakbel. Son président, Abdelaziz Belaïd, a déclaré, vendredi, que même si sa formation politique n’avait pas encore reçu d’invitation de la part de la présidence de la République pour se concerter sur la Constitution, elle répondrait favorablement à toute sollicitation au dialogue et à la concertation.

Dans son allocution aux travaux de la 2ème session ordinaire du Conseil national, tenue à l’occasion du 8ème anniversaire de la création de son parti, Abdelaziz Belaïd a souligné «l’impératif de recourir au dialogue constructif et sérieux, en bannissant les conflits partisans et idéologiques». Il a appelé à «l’intensification des efforts avec les différentes forces actives dans la société pour former un front national actif à même de contribuer au renforcement de l’unité nationale et de réaliser le développement durable et à la construction d’une Algérie nouvelle». Il a fait savoir, en plus, que sa formation «réaffirme son soutien et sa participation au processus de réformes globales prônées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour préserver la sécurité et la stabilité du pays». Toutefois, avec cet engagement, «le parti ne compte pas garder le silence dans le cas où des dépassements se produiraient», a-t-il rappelé.

Ainsi, concernant le chantier de l’amendement constitutionnel, il a déclaré que «sa formation politique a installé une commission à cet effet, composée d’experts de haut niveau et de spécialistes en droit constitutionnel pour préparer le document renfermant les propositions relatives à cet amendement devant être soumis au conseil national du parti pour débat et enrichissement».

Parmi les propositions mentionnées dans le document, Belaïd a cité «la possibilité de réaliser un équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, de manière à mettre fin au monopole du pouvoir et créer un front solide qui favorise l’harmonie politique et renforce l’esprit de citoyenneté». Il suggère aussi « la création d’une Cour constitutionnelle qui remplacera le Conseil constitutionnel, d’une maison de la fetwa, ainsi que le renforcement du contrôle et la réalisation de la justice sociale».

Tout en affirmant que «la situation actuelle en Algérie est difficile et nécessite une action politique positive et réaliste», ce chef de parti a souligné l’urgence d’une «application rigoureuse des lois pour lutter contre la corruption, consacrer les principes des mœurs, ouvrir les perspectives aux jeunes et aux compétences dans divers domaines, appuyer l’action politique et de proximité et concrétiser la justice sociale ». Il a mis également l’accent sur l’impératif «d’une bonne prise en charge de la situation sociale difficile que traverse le pays, en adoptant la démarche du gouvernement visant à aplanir les difficultés et lutter contre le chômage, la pauvreté et la corruption».

S’agissant de la situation internationale, Belaïd a salué les positions constantes de la diplomatie algérienne visant à résoudre les problèmes sécuritaires en Libye, à travers « le renforcement du dialogue constructif et pacifique entre les frères pour rétablir la stabilité dans ce pays».

Il n’a pas manqué de mettre en exergue «le rôle pionnier de l’Armée nationale populaire dans les régions frontalières, pour préserver la sécurité et la stabilité du pays».

Dans le même registre, il a exprimé le rejet du plan du président Trump pour la Palestine, appelé «deal du siècle», rappelant la position indéfectible de l’Algérie, fondée sur le principe du droit du peuple palestinien à un État indépendant, avec El Qods comme capitale, conformément à la légalité internationale et aux résolutions de l’ONU.