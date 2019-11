Pour le lancement de sa campagne électorale, le président du front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a opté pour la wilaya d’Adrar, où dès son arrivée, il fut accueilli par les autorités locales en même temps que le candidat Mihoubi, au salon d’honneur de l’aéroport d’Adrar. Suite à quoi le président d’El Moustakbal a entamé son travail de proximité, pour lequel le chargé de l’information du Front Al-Moustakbel, Raouf Maâmri a fait savoir que « Tout se passe normalement, nous n’avons subi aucune perturbation. C’est le bureau de wilaya d’Adrar qui a souhaité que le candidat du parti , Abdelaziz Belaïd effectue des visites dans la ville d’Adrar et ses alentours, tels que la Zaouïa « cheikh Salem Benbrahim » pour rencontrer la population, et prendre part à ses préoccupations ». Dans ce sens, Abdelaziz Belaïd a rencontré la société civile à la Maison de la culture de la ville d’Adrar, en fin de journée, où l’occasion lui a été donnée de réitérer son message, insistant sur le fait que « l’élection présidentielle est la seule issue pour sortir le pays de la crise.

L’ Algérie a besoin de la mobilisation de tous ses enfants, comme il est temps pour la génération d’après-l’indépendance, de prendre la responsabilité et la mission de reconstruire le pays. ». Et d’ajouter : « On ne parle pas de nouvelle République, mais de sauvetage de cette République, car il ne faut pas oublier que beaucoup d’Algériens intègres et propres nous ont précédés, et ont donné leurs vie pour construire le pays avec amour et sincérité. » Par ailleurs, questionné sur le risque d’être chahuté par les citoyens lors de ses déplacements, Abdelaziz Belaïd avait affirmé, avant le début de la campagne « nous sommes habitués à rencontrer la population, c’est un exercice que nous pratiquons depuis des mois, et nous n’avons subi aucune agression, au contraire nous avons été accueillis correctement dans plusieurs wilayas du pays, notamment dans le Sud du pays. Pour nous, le plus grand challenge, est de gagner la confiance du peuple, et non seulement les voix.

Ceci dit, nous allons mener notre campagne pour apporter un discours de vérité de paix, donc nous n’avons aucune crainte pour nos déplacements ». Il est à rappeler, que le candidat Abdelaziz Belaïd, avait jeudi dernier rendu publiques, les grandes lignes de son programme basé sur 62 engagements retenus par son parti, pour apporter les solutions aux multiples problèmes qui rongent le pays, « la réforme du secteur de l’éducation, de la santé, des finances, l’industrie, l’agriculture et le tourisme, à la révision de la Constitution, du système de retraite, des subventions, en passant par la reconstruction du tissu social et économique à travers la résorption du chômage en priorisant la contribution du secteur privé dans l’économie nationale », indiquant avec force que « nous n’allons pas promettre le paradis aux Algériens. Nous nous engageons à travers notre programme à servir le peuple et le pays avec sincérité, conviction et loyauté ».