«L’Algérie s’apprête à célébrer le 66ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération.

Le peuple algérien qui n’a pas manqué à son rendez-vous le 1er novembre 1954 pour la libération de l’Algérie, tiendra sa promesse cette fois-ci en faveur du changement à travers sa participation à une halte décisive de son histoire, à savoir le référendum populaire sur la Constitution du 1er novembre 2020 », c’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, jeudi dernier à Alger.

Une conviction qui rejoint les positions exprimées par les animateurs de la campagne référendaire, et par leurs appels incessants à une mobilisation sans précédent pour acter un nouveau départ.

À ce titre, le ministre de l’Intérieur ne semble avoir aucun doute sur la participation des Algériens à ce rendez-vous historique, et se dit « convaincu que le peuple algérien tiendra sa promesse pour opérer le changement à travers sa participation au référendum populaire sur l’amendement de la Constitution prévu le 1er novembre prochain ».

Une position qui renseigne pleinement d’un constat incontournable, issu des entrailles de la société, et d’une adhésion au projet de révision, exprimé, au 16e jour de la campagne, autant par les acteurs politiques, que par le mouvement associatif et la société civile.

S’exprimant sur la célébration de la Journée nationale de la presse, Beldjoud a tenu à féliciter la corporation des médias, en mettant en exergue « les efforts et le professionnalisme de cette dernière en Algérie ainsi que son rôle dans l’éclairage de l’opinion publique en toute objectivité et transparence ». Dans ce contexte, Beldjoud est longuement revenu sur les impacts des nouvelles dispositions contenues dans la mouture finale de la révision constitutionnelle, sur la presse et les médias, et leur capacité à opérer le changement tant attendu par la corporation.

Un aiguillage constitutionnel, à même de redonner à ce secteur les vraies valeurs de la communication et de la citoyenneté, à travers « la consécration du droit du citoyen à l’information, le renforcement de la liberté d’expression, la créativité journalistique, en faveur de la citoyenneté et de la démocratie participative ».