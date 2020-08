L'ancien homme fort de la Gendarmerie nationale, Ghali Beleksir, vient de faire l'objet d'un mandat d'arrêt international, pour haute trahison. Actuellement en fuite dans un pays européen, ce général qui fut, pour un temps, un poids lourd de la hiérarchie militaire, après avoir réussi à dégommer Manad Nouba, est poursuivi par le tribunal militaire de Blida. «Conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 3 du Code de procédure pénale», a annoncé tard dans la journée de mardi dernier un communiqué du ministère de la Défense nationale. C'est le directeur de la justice militaire au ministère de la Défense nationale qui a tenu à informer l'opinion publique des poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire de Blida, pour le chef d'accusation de haute trahison, à savoir possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger.

Dans cette affaire sont impliqués également, ajoute le message du MDN, «l'adjudant-chef à la retraite Bounouira Guermit, du commandant Derouiche Hichem». Alors que le mandat d'arrêt est lancé contre Ghali Beleksir, le juge d'instruction militaire de Blida, ajoute le MDN, «a mis en détention provisoire les deux accusés Bounouira Guermit et Derouiche Hichem en vertu d'un mandat de dépôt à l'établissement pénitentiaire militaire de Blida». La justice militaire a, pour ce dossier lourd, mobilisé des compétences pour faire aboutir l'enquête qui a, par voie de conséquence permis l'émission d'un mandat d'arrêt international contre le général Ghali Beleksir qui est ciblé en plus, pour haute trahison, par plusieurs dossiers et enquêtes sur des scandales de corruption, en compagnie de sa femme, l'ex-magistrate Fatiha Boukhers et ex-présidente de la cour de Tipasa également.

Depuis l'Europe, où il s'est réfugié, il a tenté de se procurer une résidence dans un pays arabe, de peur qu'il ne soit reconduit en Algérie, à cause des scandales qui le concernent et du contenu sulfureux des articles de presse rédigés à son encontre. Néanmoins, cela fut impossible pour que Ghali Beleksir demeure piégé en Europe avec sa famille. Il se trouve entre la France et l'Espagne, selon les dernières informations et en échange d'informations et documents ultrasecrets sur l'Algérie, il tente d'obtenir un statut de réfugié. Il est impliqué directement dans le trafic de drogue, notamment la cocaïne, le foncier et l'immobilier.

Avant qu'il ne soit démasqué, ainsi que ses complices, suite notamment aux révélations faites par un ancien haut gradé actuellement en détention, alors en poste encore, Ghali Beleksir a effectué plusieurs voyage en France, selon des sources bien informées, où il a eu plusieurs contacts sécuritaires avec qui il a collaboré, entre autres avec des homologues de la gendarmerie française. Il a entretenu ces contacts tout au long de sa carrière militaire. Il a été régulièrement à Paris et Lille pour rencontrer de hauts responsables militaires français. Aujourd'hui, il fait jouer ce réseau pour négocier une demande d'«asile en toute sécurité», en France ou en Espagne. Mais fort heureusement, que ses intentions ont été découvertes. Les deux pays européens cités sont tenus par la convention d'Interpol et dans l'obligation d'extrader ce fugitif. L'article cité par le tribunal, accusant Ghali Beleksir, peut lui valoir la peine capitale.