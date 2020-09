Le président de la République devrait convoquer, aujourd'hui, le corps électoral pour le référendum sur la révision de la Constitution. À 45 jours du 1er novembre, la machine médiatique devrait, quant à elle, s'ébranler pour apporter l'information la plus complète possible sur la nature des révisions, les enjeux politiques qui les sous-tendent et partant, sensibiliser l'opinion nationale sur la nécessité de prendre part au rendez-vous référendaire. Il faut dire que parmi les ouvertures qu'offre la nouvelle Loi fondamentale, si elle est adoptée par les citoyens, le volet des libertés individuelles et collectives est déterminant du rôle central qu'aura à jouer la société civile dans l'Algérie de demain.

Mais d'ici là, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, est chargé de monter une véritable campagne de presse pour donner du sens aux promesses électorales du président de la République. «Nous sortons de deux étapes cruciales dans le long chemin qui nous mènera au 1er novembre», a déclaré le ministre dans le cadre d'un entretien qu'il a accordé à l'APS.

Le ministre qui faisait allusion au travail du comité d'experts et le vote par les deux chambres du Parlement du projet de révision constitutionnelle, a souligné le fait que ce processus résulte d'une «promesse électorale précise», du chef de l'Etat.

À ce propos, Belhimer rappellera que «la révision en question vise à consacrer la démocratie, établir une stricte séparation des pouvoirs, renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement, permettre un fonctionnement harmonieux des institutions, éviter toute dérive autocratique à travers la mise en place de contre-pouvoirs efficaces, consacrer l'inviolabilité et l'immuabilité de la limitation du mandat présidentiel à un seul renouvelable une fois, limiter l'immunité parlementaire aux actes et propos intervenant dans le cadre de l'activité parlementaire». Résumée en une phrase, la révision de la Constitution n'en n'est pas moins stratégique pour le devenir du pays, du seul fait qu'elle répond à la volonté populaire exprimée le 22 février 2019.

Mais il est évident que la seule énumération des nouvelles dispositions ne suffit pas pour convaincre les électeurs. D'où un «enjeu pédagogique» évoqué par le ministre et auquel sera accordé une intention particulière. Pour ce faire, le secteur de la communication entend solliciter «tous les acteurs politiques et associatifs, ou encore académiques». Pour le ministre de la communication, «il ne s'agit point de revenir sur l'option institutionnelle retenue pour entreprendre les réformes multisectorielles profondes requises par la situation, au profit d'un quelconque autre scénario ‘'transitionnel''».

Le débat est donc balisé et l'objectif qui lui est assigné est on ne peut plus clair. Il ne sera pas question de débattre de la méthode, mais du contenu de la nouvelle Constitution. Et Belhimer d'être catégorique: «Faire l'impasse sur le jeu institutionnel, comme ne pas participer au débat, qui se veut large, pluriel et inclusif, sur le projet de révision constitutionnelle ou encore ne pas participer aux prochaines consultations prévues autour du texte, participe du cataclysme radical.»

Concernant les couvertures médiatiques autour du référendum précisément, le ministre identifie trois besoins: «Le premier concerne tous les aspects liés à l'organisation du scrutin et à son bon déroulement.

Le second aborde l'opération de vote de la communauté algérienne établie à l'étranger et celle des populations nomades dans le Sud algérien et les Hauts-Plateaux, par le biais des correspondants de presse. Le troisième est relatif au jour «J» avec toutes les couvertures prévues: le déroulement du scrutin, le suivi des taux de participation, les reportages vivants dans les bureaux de vote, etc.». Il retiendra également que l'ultime phase du processus «est celle des réactions des différents acteurs, notamment de la société civile, des partis et personnalités politiques, des experts et des citoyens. Elle doit dégager des perspectives d'avenir qui rendent effectives les constructions juridiques».

Cette partie de la mission sera soumise au contrôle de l'Arav, pour ce qui concerne les médias lourds. Le gendarme de l'audiovisuel veillera à ce qu'il n'y ait pas de dépassements dans les débats. Le contrôle et l'auto-régulation seront moins évidents pour ce qui concerne la presse écrite et électronique, en l'absence du Conseil national de la presse écrite. Dans ce cas, il sera «fait appel aux nobles valeurs de civisme et de patriotisme, au professionnalisme et au sens de responsabilité des titres existants, au demeurant fortement enracinés parmi nos confrères, afin de faire du rendez-vous du 1er novembre un grand tournant dans la construction de la nouvelle Algérie», note le ministre.

«Les mises en garde récurrentes du ministère contre les atteintes aux règles d'éthique et de déontologie ne peuvent occulter l'attachement, large et profond, de l'écrasante majorité de nos journalistes à un exercice sain et paisible du métier», précise le ministre.