Le ministère de la Communication et l'Agence de régulation de l'audiovisuel s'invitent de manière directe dans le débat sur la Constitution en mettant en avant leurs statuts juridiques qui leur donnent la prérogative de garantir un débat inclusif et le plus large possible. Ce n'est, à proprement, pas une intrusion dans le processus que suit la révision de la Constitution, mais il y a lieu tout de même de signaler ce qui pourrait être interprété de mise au point au moment où l'on a évoqué, il y a quelques jours un «Dead lien» dans la remise des propositions des partis et acteurs politiques au comité d'experts installé par le chef de l'Etat pour élaborer un brouillon de Constitution.

L'élément nouveau dans cette démarche, tient dans la rencontre à trois (ministère de la Communication, Arav et Comité d'experts), sanctionné par un communiqué rendu public, hier en fin d'après-midi. On retiendra de ce communiqué le fait que «les professeurs Ahmed Laraba et Walid Laggoune, respectivement président et rapporteur général du Comité d'experts chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de formuler des propositions sur la révision de la Constitution, ont tenu une séance de travail aujourd'hui avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Ammar Belhimer, et le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav), Mohamed Louber». Inattendue et inédite, la rencontre a donné lieu à un échange de vues, destiné à trouver le process le plus sûr pour aboutir à «un débat national inclusif, large et pluriel, ouvert à toutes les composantes de la société civile et du monde politique, autour du projet de révision de la Constitution», rapporte le communiqué et qui met cette déclaration dans la bouche des experts. Est-ce à dire que le comité installé par le président de la République n'a pas été destinataire de propositions de tous les courants qui composent la mosaïque politico-idéologique du pays?

Une telle question est opportune, sachant que le débat en question est encore loin d'avoir intéressé toutes les couches de la société. Ce qui est une condition sine qua non pour s'assurer une large participation au référendum populaire que le président de la République entend organiser pour l'adoption de la nouvelle Constitution.

Et c'est peut-être cette quasi-absence de débat contradictoire qui a poussé le ministère de la Communication à faire valoir sa mission d'«acteur de facilitation» du débat national. Laquelle mission, Ammar Belhimer affirme l'exercer conformément aux attributions que lui confère la loi. Il cite, pour ce faire, l'article premier du décret exécutif n°11-216 du 12 juin 2011 fixant ainsi ses attributions officielles: «Dans le cadre de la politique générale du gouvernement et de son plan d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la Communication exerce ses attributions sur l'ensemble des activités liées à la promotion, la consolidation de la démocratie et de la liberté d'expression ainsi qu'au développement de la communication», est-il précisé dans le communiqué, comme pour souligner la légalité de la démarche.

Pour sa part, l'Arav qui a déjà appelé les chaînes de télévision à être partie prenante de l'actualité politique en organisant des émissions consacrées à la révision constitutionnelle, brandit l'article 54 alinéa 5 de la loi 14-04 du 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle, pour se mettre au-devant de la scène. Là aussi, le même communiqué note que ledit article stipule que le rôle de l'Arav consiste à «veiller, par tous les moyens appropriés, au respect de l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment sur des émissions d'information politique et générale».

Ces trois entités, qui semblent avoir accordé leurs violons, sur la nécessité d'un débat profond qui concernera tous les Algériens, apportent une note quelque peu discordante dans la monotonie d'un débat sous confinement. Faut-il s'attendre à un recul de la date de bouclage du travail des experts à bien après la crise sanitaire, histoire de lancer le débat très attendu? C'est ce qu'on pourrait déduire de la sortie du ministère de la Communication et de l'Arav. Quant au Comité d'experts, d'essence stratégiquement technique, son président et son rapporteur s'en remettent à leur lettre de mission, à savoir une Loi fondamentale, «pierre angulaire pour l'édification d'une nouvelle République afin de réaliser les revendications de notre peuple, exprimées par le Mouvement populaire», conclut le communiqué.