Il n'est pas question de perdre du temps. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, dès que la mesure du confinement sera levée, le chantier de la réforme de la presse sera à nouveau relancé. Le ministre qui a fait cette annonce en publiant un twitt sur son compte officiel, a rappelé, que ces réformes s'inscrivaient dans le cadre des engagements du président Tebboune, mais aussi dans «le cadre d'une démarche de dialogue participatif ouvert». La réforme, faut-il le rappeler, est proposée en 10 chantiers dont un a déjà été organisé février dernier et ayant porté sur «la presse électronique». Le premier chantier vise la conciliation de la liberté et de la responsabilité dans la pratique journalistique. Sous le thème «consensus conceptuel pour une pratique sereine de la liberté de la presse», cet atelier jettera la lumière sur la question de «la conciliation de la liberté et de la responsabilité dans la pratique journalistique avec un respect strict de l'éthique professionnelle». Il y va aussi de l'information alternative, dit «journalisme citoyen». En ce qui concerne les autres chantiers, citons le droit à l'information, la question du monopole, la lutte contre la pensée unilatéraliste-totalitariste d'une part et la lutte contre les risques de l'utilisation des prête-noms d'une autre part. Il s'agit également de la question du vide juridique dont souffre le secteur de la communication nécessitant une révision de «l'organisation de la presse écrite et électronique, l'activité des chaînes de télévision privées, l'organisation des agences de conseil en communication et la régulation de la publicité».