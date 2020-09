Le secteur de la communication ambitionne d'«assurer une couverture exceptionnelle» à l'occasion de la prochaine campagne référendaire. Pour ce faire, Ammar Belhimer a réuni tous les responsables des entreprises de son secteur. Cela va de l'Arav à l'APS, en passant par l'Anep, l'Eptv, l'Enrs, la TDA, de CIP et de Cndpi. Toute la famille de la communication a donc planché, hier, devant répondre à une seule question: comment organiser la campagne de sensibilisation et d'information des citoyens autour du référendum du 1er Novembre prochain?

À voir «l'armada» que compte déployer la communication on est tenté de croire que rien ne sera laissé au hasard. Mais encore faut-il y mettre les messages qu'il faut. À ce propos, le ministre a insisté sur l'importance de «la vulgarisation des articles de la nouvelle Constitution qui consacre de larges pans aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, au renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, à l'indépendance de la justice et de la Cour constitutionnelle, à la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption et à l'indépendance de l'Autorité nationale indépendante des élections». À travers ce listing, plutôt détaillé, des innovations qu'apporte la nouvelle Constitution, le ministre dresse une sorte de feuille de route de ce que sera la campagne de presse devant se dérouler d'ici à la fin du mois d'octobre. Belhimer insiste sur les explications qui doivent être fournies aux citoyens. Et tous les supports médiatiques sont censés y prendre part, notamment la vidéo. Un média très efficace qui «voyage énormément» dans les réseaux sociaux et les sites électroniques. Le ministre appelle les responsables du secteur à se rapprocher du mouvement associatif national, «composé dans sa majorité de jeunes maîtrisant les technologies du numérique, de la communication et de l'information qu'il faut absolument associer à ce processus électoral».

Toute cette batterie de mesures concerne précisément le contenant du message. Il restera les principaux véhicules dudit message. Le ministre de la Communication préconise de «regrouper l'ensemble des représentants de la société, qu'il s'agisse de citoyens, de la société civile, de syndicats, de patronats et de partis politiques agréés, dans le processus référendaire». Une mission pas facile du tout à mener, d'autant que dans le lot, il faut absolument veiller à la crédibilité des acteurs devant transmettre le message. Belhimer entend mettre le paquet pour sensibiliser tout ce beau monde «aux enjeux politiques de cette échéance électorale qui répond aux aspirations légitimes du peuple algérien dans la construction de la nouvelle Algérie».

Dans ce déploiement, le ministre met la société civile en tête de ces attentes en matière de mobilisation. Il en veut pour preuve que celle-ci a été régulièrement appelée par le président de la République à l'effet de raffermir ses liens avec les institutions de l'Etat, «dans le cadre de la démocratie participative au service de l'intérêt général du pays».