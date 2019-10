L’ancien secrétaire général de l’ex-parti unique, Abdelaziz Belkhadem, aurait décidé de se jeter dans l’arène électorale, d’après des sources d’Ennahar. Après Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi et d’autres, l’ex-chef du gouvernement devait procéder, hier, au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, indique la même source. Toutefois, certains observateurs se demandent si Belkhadem répond à l’exigence de la nouvelle loi relative au régime électoral, qui fait obligation à chaque candidat d’être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent. A titre de rappel, Belkhadem a été sollicité par ses partisans en vue de se présenter à la présidentielle prochaine. Des anciens cadres de l’ex-parti unique, à leur tête, Abderrahmane Belayat, Abdelaziz Ziari et d’autre anciens ministres, députés et mouhafedhs, ont tenu, récemment à Alger, une rencontre avec l’ex-patron du FLN en prévision de la présidentielle du 12 décembre. A ce propos, Abderrahmane Belayat a indiqué qu’«il s’agit d’une nouvelle initiative visant à récupérer le parti et le remettre sur les rails de la légitimité et de la légalité avant l’élection présidentielle prochaine». D’après Belayat, «la dénonciation de l’accaparement du FLN, intervenant en août 2013, avec l’intronisation de Amar Saâdani à la tête du parti , constitue le dénominateur commun entre les hôtes de l’ex-secrétaire général du parti». «Nous luttons ensemble pour que le parti retrouve sa véritable place sur l’échiquier politique car il passe actuellement par une situation totalement illégale où personne ne connaît l’identité et le nombre des membres du comité central, sans oublier que le bureau politique est illégitime», avait-il soutenu. D’après cet ex-ministre, «les discussions ont tourné autour de la récupération du parti, son redressement en prévision de la présidentielle du 12 décembre, qui ne devrait pas se tenir sans la participation du FLN». Le coordinateur de la direction unifiée dudit parti dit clairement que «son groupe espère un appui de la part des décideurs pour retrouver le contrôle du parti… ».

Par ailleurs, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Belkhadem en tenue traditionnelle recevant chez lui, entre autres, le célèbre prédicateur, cheikh Ali Aya, le mouhafedh de Sidi Bel Abbès, des anciens ministres à l’image de l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Rachid Harraoubia et Amar Tou, placé en juin dernier, sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près la Cour suprême. Plusieurs députés, dont l’ex-président de la commission des affaires étrangères, celui de la commission des affaires économiques de l’APN, un membre du bureau politique, Abdelkader Mechbek, ont marqué leur présence à cette rencontre.