La FIFA a dévoilé ce mercredi la liste des nommés pour le prix « The Best – entraîneur de l’année » . Et parmi les 10 coachs retenus, on retrouve le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, qui a conduit les Fennecs à leur premier titre de champion d’Afrique depuis 29 ans ce mois-ci à la CAN 2019 !Considéré comme le grand artisan du sacre algérien, le technicien fera face à des poids lourds comme Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Pep Guardiola, champion d’Angleterre avec Manchester City, l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik ten Hag, le sélectionneur des champions du monde Didier Deschamps ou encore Tite, vainqueur de la Copa America avec le Brésil. Le lauréat sera connu le 23 septembre lors d’une cérémonie organisée à Milan à l’issue d’un vote où les internautes comptent pour un tiers des voix.