L’ancien président tunisien Zine el Abidine Ben Ali, dont la chute, début 2011, avait marqué le point de départ du «Printemps arabe», est décédé jeudi dernier, à Djeddah, en Arabie saoudite, où il vivait en exil. «Nous avons eu la confirmation de sa mort», a indiqué le ministère tunisien des Affaires étrangères. Contacté, Mounir Ben Salha, avocat autoproclamé de Ben Ali, avait auparavant évoqué ce décès, citant sa famille et son médecin. Après plus de deux décennies d’un pouvoir autoritaire, Ben Ali avait été contraint de quitter le pouvoir, début 2011, sous l’impulsion d’un Mouvement populaire, point de départ d’une vague de révoltes qui font désormais partie des livres d’histoire, sous le nom de «Printemps arabe».

Il avait fui, le 14 janvier 2011, dans des conditions rocambolesques, vers Djeddah, où il vivait en exil avec sa famille. Depuis cette date, la Tunisie, qui a vécu, dimanche dernier, le premier tour d’une élection présidentielle libre, s’est engagée sur le chemin de la démocratisation, même si les difficultés politiques et économiques ont vu naître, ces dernières années, une forme de nostalgie dans une large frange de la population.

Parallèlement, à l’exception de quelques photos postées sur Instagram, notamment par sa fille Nesrine, presque rien n’avait filtré de la vie en exil de l’ancien président. Des rumeurs sur sa mort avaient toutefois circulé à plusieurs reprises, ces dernières années. Et, le 12 septembre, Me Ben Salha avait déclaré que le président déchu se trouvait «dans un état critique». Réagissant à ces «rumeurs», le Premier ministre Youssef Chahed avait assuré qu’il n’y avait pas d’opposition de principe à son retour.

«C’est un cas humanitaire (...) S’il veut rentrer pour être enterré ici, je donne mon feu vert», avait-il dit. Interrogés, des Tunisiens confiaient ne pas être opposés à un enterrement dans leur pays. «Il mérite d’être enterré dans son pays. Cette personne était président et il fait partie de l’Histoire de la Tunisie», ont-ils déclaré.

Issu d’une famille modeste du centre-est du pays et arrivé au pouvoir en 1987 par le biais d’un «coup d’Etat médical» contre le père de l’indépendance Habib Bourguiba, Ben Ali avait rapidement instauré un régime répressif. Militaire de carrière, formé en partie en France et aux Etats-Unis, il s’est appuyé sur l’appareil policier pour étouffer toute contestation, ainsi que pour museler la presse et les syndicats. Omniprésent avec ses portraits officiels qui le montraient souriant, il se targuait d’améliorer le niveau de vie de ses compatriotes et d’avoir «fait de la Tunisie un pays moderne».

Mais, durant ces 23 années de règne de fer, Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi ont mis l’économie du pays en coupes réglées. L’étendue des atteintes aux droits de l’Homme a été soulignée, lors des auditions publiques de l’Instance vérité et dignité (IVD), créée après la révolution pour faire la lumière sur les crimes de la dictature. Plus de 300 personnes sont notamment décédées durant la répression du mouvement de révolte, né de l’immolation par le feu, le 17 décembre 2010, d’un vendeur ambulant de Sidi Bouzid (centre), Mohamed Bouazizi, excédé par la pauvreté et les humiliations policières.

En 2018, à l’issue de procès par contumace pour «homicides volontaires», «abus de pouvoir» ou encore «détournements de fonds», Ben Ali avait été condamné à de multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité. Son renversement en 2011 a profondément bouleversé une partie du Monde arabe en constituant le point de départ du «Printemps arabe», succession de révoltes ayant notamment abouti à la chute de l’Egyptien Hosni Moubarak et du Libyen Maammar El Gueddhafi. Le décès de Ben Ali intervient quatre jours après la tenue du 1er tour de la présidentielle, scrutin qui doit permettre de consolider le processus démocratique dans l’unique pays rescapé du prétendu «Printemps arabe».

Sa mort survient aussi dans le sillage de celle, le 25 juillet, de Béji Caïd Essebsi, premier président tunisien élu démocratiquement au suffrage universel direct, en 2014.

Les réactions

De nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage à l’ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali :

- Le dirigeant d’Al Badil Ettounsi, Khemaïes Ksila a écrit : « Paix à l’âme du président Ben Ali, je lui pardonne »…

- Hédi Djilani, ancien président de l’Utica et proche de la famille Ben Ali a rendu hommage en ces mots : « Nous perdons aujourd’hui un grand homme tunisien. Je pleure le président, le frère et l’ami.»

- Le conseiller à la présidence de la République Firas Guefrech a confié, de son côté, que l’ancien président Béji Caïd Essebsi pensait que Ben Ali méritait des obsèques dignes d’un ancien président et que sa famille en a été informée.

- L’ancien ambassadeur de Tunisie au Liban, Samir Abdellah, a appelé à ce que Ben Ali soit inhumé en Tunisie. « Ainsi nous donnerons au monde une leçon de pardon et de civisme » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

- Le PDL a déclaré dans un communiqué. « Le Parti destourien libre a reçu avec une profonde tristesse la nouvelle de la mort de l’ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali.

La présidente du parti et tous les membres du BP, ainsi que tous les dirigeants régionaux et locaux, adressent leurs plus sincères condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble du peuple tunisien. »

- L’Utica a également présenté ses condoléances à la famille Ben Ali, dans un post partagé sur la page officielle de la centrale patronale.

- L’ancien gouverneur de la BCT, Taoufik Baccar, a également adressé un hommage:

« Le président Ben Ali est mort… il a quitté ce monde, loin de son pays qu’il a gouverné près d’un quart de siècle, alors qu’il avait pris le pouvoir dans des conditions qui avaient presque ravagé le pays. Ben Ali a travaillé dur pour rectifier la situation et élever le niveau du pays et du peuple… J’ai été ministre puis gouverneur de la Banque centrale, en cette période, au cours de laquelle j’ai pu

observer chez lui les valeurs de patriotisme et de loyauté envers la Tunisie et l’attention avec laquelle il a défendu la souveraineté du pays et assuré sa stabilité…Le revenu individuel a été multiplié par 6 et l’inflation a été maintenue en dessous des 3,5%, en plus de l’amélioration des infrastructures…Des réalisations que l’histoire retiendra. »

- Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, a adressé un message de condoléances pour « témoigner, de sa «grande considération». « Je garde un souvenir très fort de nos entretiens à Carthage et de l’excellente coopération que nous avions développée pendant une longue période.

Je tiens à saluer ses efforts pour la paix au Proche-Orient et son engagement pour développer une politique méditerranéenne renouvelée », poursuit-il avant de conclure sur son « amitié et son respect » envers l’ancien président.