Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a inauguré, hier, à Alger, la première unité de production de biosimilaires en Algérie au sein du complexe de production pharmaceutique du laboratoire Frater Razes-Algérie. Lors d’un point de presse, en marge de la visite d’inauguration de l’unité de production, Benbahmed a fait savoir que «cette première expérience du genre dans notre pays entre dans le cadre du plan de travail du secteur, en application des directives du président de la République, dont le but est la relance de la production nationale en s’appuyant sur des produits innovants à forte valeur ajoutée tout en s’orientant vers l’export». Les biosimilaires sont des médicaments produits à partir de cellules vivantes. Le laboratoire algérien a ainsi entamé la production du premier biosimilaire fabriqué en Algérie, le Varenox, un anticoagulant empêchant la formation ou l’extension des caillots dans les vaisseaux sanguins. Il est également utilisé à faible dose, dans le traitement préventif des accidents thromboemboliques et à forte dose, dans le traitement des thromboses veineuses et, en association avec l’acide acetylsalicylique, dans le traitement initial du syndrome coronarien aigu et de l’infarctus du myocarde.