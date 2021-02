L'une des clés de la maîtrise de la crise sanitaire en Algérie, est sans conteste, la solidarité entre les citoyens. Les épreuves difficiles vécues par la société ces deux dernières années, ont montré à plus d'un titre que le peuple algérien a su garder cette capacité à s'unir dans le malheur et notamment lors de pandémie, où la société civile a brillé par ses actions salvatrices, et son soutien indéfectible aux équipes médicales, lorsque la propagation du virus était à ses pics. C'est dans ce contexte, que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a saisi l'occasion ce mercredi, lors de la réception de 5200 colis médicaux pour rappeler le rôle important et déterminant que joue la société civile dans la lutte contre le coronavirus.

Pour Benbouzid, «la société civile s'est jointe aux autorités pour lutter contre la Covid-19, elle a été au coeur de la lutte, avec des interventions sur tous les plans, et demeure un acteur et un partenaire important. Elles ont fortement soutenu le secteur de la santé. Cependant, la situation nécessite toujours de multiplier les efforts pour éradiquer la pandémie».

Il faut dire, qu'au-delà de l‘assistance humanitaire prodiguée par les associations et les particuliers aux malades et aux familles lourdement affectés par les mesures de prévention, les actions de la société civile ont fortement contribué à alléger la tâche des établissements hospitaliers et des autorités.

Le rôle de la société civile s'est également caractérisé par une force de sensibilisation et d'initiatives pédagogiques, qui ont eu le mérite de renforcer la prise de conscience des citoyens. Un point très important, qui a pesé de tout son poids au début de la crise sanitaire, où la situation imposait un changement dans les habitudes et dans les attitudes.

Grâce à son ancrage fort auprès des citoyens, la société civile a joué le rôle de trait d'union entre les institutions de l'Etat et le peuple, dans la mise en place des mécanismes nécessaires pour contenir la pandémie. L'exemple le plus frappant a été, de loin, la mobilisation engagée pour soutenir la wilaya de Blida, qui s'est rapidement retrouvée sous les feux de la crise et mise en isolation du reste du pays.

Les images des caravanes d'aide provenant des quatre coins du pays, vers Blida, resteront gravées dans l'esprit des Algériens, comme cela a été le cas pour d'autres régions et d'autres situations d'urgence. C'est précisément à travers de tels accomplissements qu'apparaissent les vraies prémices d'une cohésion nationale, fussent-elles encore au stade larvaire; elles représentent désormais des acquis à valoriser et des bourgeons précieux pour le renforcement du front interne. C'est dire que le rôle et le statut de la société civile se sont élevés au-delà du seul domaine de l'humanitaire, et sortent d'une léthargie qui l'ont ravalée au rang d'observateur, durant des décennies, pour se hisser au rang d'accompagnateur et d'acteur dans le dénouement des situations de crise et de conflits, à l'image de sa présence dans les marches pacifiques, et dans les consultations politiques. Une évolution qui témoigne, en dépit de la complexité de la situation et du long chemin qui reste à parcourir pour l'édification de l'Algérie nouvelle, d'une avancée certaine vers la voie démocratique, du fait qu'en plus de la sphère politique, la voix du peuple et sa volonté peuvent être portées par un nouvel acteur de la scène politique, en l'occurrence la société civile