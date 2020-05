Bonne nouvelle pour les patients en attente d'une opération: les activités hospitalières vont reprendre très prochainement. C'est du moins ce qu'a annoncé, vendredi dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. En effet, Abderahmane Benbouzid estime que la situation dans les hôpitaux est désormais stable, ce qui permet aux activités hors Covid-19 de reprendre. Il appelle dans ce sens les hôpitaux à reprendre progressivement le travail, après un gel décidé du fait du coronavirus. «La situation est stable actuellement, c'est pourquoi je lance un appel à tous les confrères dans les hôpitaux pour reprendre progressivement le travail, en poursuivant le respect de toutes les mesures préventives décidées dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus», a-t-il soutenu. Rappelant la décision du gel du travail dans certains hôpitaux, notamment les opérations chirurgicales pour éviter l'épidémie, Benbouzid a précisé que la situation actuelle, après deux mois passés, commence à s'améliorer. «Cela grâce au respect des instructions préventives et aux efforts des experts au niveau du Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19», a-t-il souligné. «Nous demandons à tous les hôpitaux de reprendre le travail car plusieurs malades ont besoin de soins», a-t-il rétorqué.. Le ministre de la Santé a rappelé que plusieurs patients, dont des cas urgents, ont été impactés à cause de l'arrêt du travail dans certains ser-vices médicaux. Il est vrai que depuis un mois et demi les ser-vices tournent au ralentit. Ne sont pris en charge que les cas d'extrême urgence. C'est le cas de patients en attente d'une intervention chirurgicale laquelle a été reportée à plusieurs reprises à cause de cette épidémie mondiale. Cette sortie du premier responsable de la santé est-elle le signe d'un retour à la normale en Algérie? Comme il ne cesse de le répéter, la situation est certes sous contrôle, mais la guerre n'est pas finie. Il insiste auprès des citoyens pour éviter un relâchement qui pourrait s'avérer fatal. D'ailleurs, mercredi dernier, il avait mis en garde sur le fait que l'épidémie est encore là et risque de l'être encore pour longtemps. «L'éradication de l'épidémie demandera encore beaucoup de temps. On devra s'adapter et vivre avec», a-t-il assuré. «On en a encore pour plusieurs mois. On ne sait pas s'il y aura une seconde vague ou non. Les scientifiques du monde entier ne le savent pas, nous devrons alors rester encore très vigilants», a-t-il insisté avant de tempérer les ardeurs de ceux qui se réjouissent de l'arrivée des grandes chaleurs. Le professeur Benbouzid réfute catégoriquement le fait que la chaleur allait éradiquer le Covid-19. «Aucun lien entre les deux n'a été établi. Si la chaleur avait un impact sur ce virus, il n'aurait pas survécu aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite où les chaleurs sont beaucoup plus importantes que chez nous», a-t-il fait remarquer, avant d'appeler les Algériens à redoubler de vigilance, en leur conseillant, notamment, de porter un masque à chacune de leurs sorties pour freiner la propagation du virus. Un message que certains walis ont reçu 5 sur 5, puisque le lendemain ils ont émis une note qui oblige leurs administrés à porter une bavette. De grosses sanctions financières sont prévues contre les contrevenants. Certains magasins et grandes surfaces ont aussi commencé à refuser l'accès au client qui ne portait pas de masque. Des pratiques qui devraient devenir une habitude, si on veut gagner contre cet ennemi invisible...