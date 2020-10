Pas de répit pour le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid. En plus de s'occuper du dossier du coronavirus, ce responsable -qui connaît bien la maison santé- a une autre mission, qui n'est pas aussi aisée. Il se charge de surveiller l'extension probable de moustiques porteurs de paludisme en Algérie.

Benbouzid intensifie, en effet, ces derniers jours les sorties sur le terrain et se déplace d'une wilaya à l'autre, précisément celles où des cas ont été signalés depuis maintenant une semaine, pour faire son propre diagnostic de la situation épidémiologique relative à ce virus qui semble faire son retour en Algérie.

Juste après son retour de Tamanrasset, la wilayas la plus touchée par le paludisme, Benbouzid a enchaîné par une visite de travail et d'inspection aux différentes structures sanitaires d'Adrar. Cette wilaya est, faut-il le noter, la seconde wilaya la plus touchée par le paludisme en Algérie, après la réapparition du virus. Depuis, cette dernière, qui déplore

137 cas avérés, selon le tout dernier bilan de la tutelle, le premier responsable du secteur de la santé s'est voulu rassurant, en déclarant que «la situation épidémiologique du paludisme est stable dans cette wilaya frontalière».

Poursuivant, le ministre a, d'un ton rassurant, déclaré que «la wilaya d'Adrar n'a relevé aucun cas de malaria, ces quatre derniers jours». Ceci est dû au regard des efforts fournis pour la prise en charge et le suivi de cette pathologie», a-t-il indiqué. Cela avant de rappeler que «la région est exposée, durant cette période de l'année à cette maladie, importée de pays voisins, le Mali et le Niger, qui enregistrent de fortes pluies». «Un facteur propice», poursuit-il «à la prolifération de moustiques, vecteurs de la ma-ladie». À en croire les dernières déclarations du ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, les quatre victimes signalées à Adrar, ne sont pas mortes du paludisme.

Benbouzid dira, dans ce sens, que «les analyses menées sur les quatre cas de décès signalés dans la région, n'ont pas confirmé une mort due à la malaria». Cela, avant d'assurer que «toutes les mesures préventives et de lutte contre la pathologie ont été reprises». Elle se veut une réponse aux inquiétudes des populations de la région, par laquelle le ministre de la Santé les a, sans le dire, invitées à ne pas s'affoler. Après le signalement des cas dans des wilayas proches du Nord, à savoir à Ouargla et à Ghardaïa, où il n'est pas à écarter le fait que le ministre effectue une visite dans les prochains jours.