«Quel que soit leur coût, des dispositions ont été prises pour que l'Algérie figure parmi les premiers pays à acquérir des vaccins ayant démontré leur efficacité de prévention contre une contamination au

Covid-19», a déclaré, hier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, sur les ondes de la Chaîne 3. Autant dire que la lutte contre le Covid -19 aborde une nouvelle phase, celle de la mise en place de moyens et de stratégie, pour être prêts à acquérir le vaccin.

La course qui s'est engagée entre plusieurs, pays, pour la découverte du remède qui va mettre fin à cette pandémie, touche à sa fin, selon les pays qui ont enregistré des résultats satisfaisants sur l'efficacité de ce vaccin.

A ce sujet, le ministre a tenu à préciser que «des contacts ont été établis avec les pays dont les travaux destinés à élaborer des tels vaccins se sont révélés prometteurs, tels que la Russie, laquelle a testé le sien avec succès sur des militaires volontaires lesquels, après une quarantaine de jours, ont développé des anticorps, preuve de l'efficacité de celui-ci». Dans le même ordre d'idées, Benbouzid renseigne que «le président chinois, dont le pays se trouve à un stade avancé d'élaboration d'un vaccin contre le coronavirus, a fait savoir que l'Algérie sera parmi les premiers Etats à en être approvisionnée. Cette dernière est en train d'entamer un processus de «déconfinement partiel, tout en restant vigilante. Si les mesures de précautions ne sont pas respectées, rien n'empêche de reconfiner à nouveau».

Des dispositions qui auront certainement l'effet de rassurer la population sur une prochaine sortie de crise, pour laquelle toutes les précautions sont prises, selon les observateurs, qui estiment qu'il n'est pas encore l'heure de crier victoire, du fait que la propagation du coronavirus continue de faire des victimes et des décès, tous les jours. Dans ce sens, le ministre indique que «ce vaccin ne commencera à être produit en quantité, qu'à partir du mois de septembre et qu'il ne commencera à être commercialisé qu'à partir du mois d'octobre, voire vers la fin de cette année».

Faisant le constat de l'évolution de la situation sanitaire, le ministre n'a pas manqué de relever que «le pays vient de subir sa seconde phase de contamination au virus, puisque, explique-t-il, des 200 cas diagnostiqués positifs au début de l'apparition de la pandémie, «nous avons frôlé les 700 cas, entraînant une saturation du nombre de lits et quelques ennuis d'oxygène. Mais depuis, nous avons constaté que les chiffres baissent, qu'il y a moins de sujets atteints et moins de décès».

Il va sans dire, cependant, que le respect des règles de prévention et des gestes barrières, s'avère de première importance, durant cette période charnière, qui va être déterminante pour la préparation des conditions idoines pour procéder à la mise en circulation du vaccin.

D'ici là, réduire les effets de la propagation du virus et le nombre des victimes demeure une priorité, du fait que l'annonce de la découverte du vaccin, ne devrait pas être un prétexte au relâchement et à la négligence, qui pourraient rendre cette période de préparation des plus meurtrières.

Par ailleurs, si ces annonces donnent une lueur d'espoir pour un grand nombre de citoyens et de responsables, il n'en demeure pas moins que d'ores et déjà, des voix se sont élevées, notamment sur les réseaux sociaux, pour exprimer leur réticence, et leurs doutes, sur d'éventuels effets secondaires. Une position qui ne semble pas fondée, mais néanmoins, à ce sujet, le ministre avait déjà apporté les assurances nécessaires, en précisant que suite à son acquisition, le vaccin fera l'objet «d'essais cliniques, comme tout vaccin, avant les premières expériences, en étudiant sa composition, sa forme et ce qu'il fait sur les cellules, notamment chez l'animal, puis chez l'homme».