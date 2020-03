«La situation est sous contrôle», c’est du moins ce que confirme le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid. Lors d’une journée de sensibilisation organisée au forum du journal El Chaâb, hier matin, ajoutant que pour le moment, l’Algérie est encore à un niveau d’alerte numéro un. «Le niveau d’alerte est toujours le même c’est-à-dire en alerte maximale, mais nous sommes en phase une encore», a-t-il déclaré. expliquant que «cette étape s’appuie essentiellement sur la sensibilisation, la communication et le maintien des mesures engagées pour la prévention». d’ailleurs, le ministre signale que ce sont les mesures de prévention et l’enquête épidémiologie qui ont permis de détecter très vite les 16 cas porteurs sains du virus. «Dès que les deux premières patientes ont été confirmées porteurs sains, nous avons engagé une enquête épidémiologique, celle-ci a très vite donné des résultats, d’ailleurs, l’ensemble des ministères travaillent en étroite collaboration pour arriver à des résultats aussi rapides». à cet effet, Abderrahmane Benbouzid s’est félicité de l’efficacité de son département et de l’ensemble des institutions concernées. «La menace du virus a été prise très au sérieux en Algérie, c’est pour cela que nous sommes rassurés, on ne risque pas d’être pris de court. Comme tous les pays du monde, nous suivons les instructions de l’Organisation mondiale de la santé» a-t-il signalé. Par ailleurs, le ministre de la Santé tient également à rassurer quant à l’efficacité du système de santé nationale. «Bien évidemment les lacunes de mon département ne peuvent pas être cachées, et je ne veux pas les cacher, la réalité vous la connaissez, je la connais, je n’accuse pas mes prédécesseurs, mais je peux dire que nous sommes tous complices et qu’aujourd’hui chacun de nous est appelé à faire des efforts pour changer les choses» souligne le ministre. Cela dit, en dépit de ce point noir de son secteur, Abderrahmane Benbouzid veut mettre fin aux fake news et rassure : «Je tiens à vous dire que nous avons aussi préparé la phase 2 de la lutte contre le virus. Et je tiens personnellement à dire que mes instructions concernant la mise en quarantaine sont claires, tout est mis en place pour que les malades soient soignés dans les meilleures conditions médicales mais aussi de confort de vie», dira le ministre, ajoutant : «Nous avons assez de masques de protection tous centralisés à la pharmacie centrale. En outre, nous allons bientôt avoir d’autres laboratoires d’analyses en plus de celui d’Oran, Sétif, Constantine, Tamanrasset et Alger . Nous aurons aussi d’autres caméras qui vont venir renforcer celles déjà dans les aéroports et les ports.» Interrogé sur les consignes du dernier Conseil des ministres, le chef du département de la santé reste vague et déclare: «le président de la République a donné des instructions strictes concernant tous les rassemblements sur les lieux publics, y compris les stades, et les ministres concernés par ces consignes vont s’exprimer dans les prochains jours.»