Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s'est déplacé, hier, à Sétif où il a rendu visite à la famille de la défunte, médecin de son état. Wafa Boudissa, 28 ans, est décédée vendredi dernier, après avoir contracté le coronavirus. Elle était à son septième mois de grossesse. Ce décès a suscité beaucoup d'émois dans l'entourage de la défunte, sachant qu'elle travaillait dans des conditions difficiles, malgré l'état avancé de sa grossesse.

Le ministre a affirmé «avoir ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances du décès de la défunte et si la femme médecin a été effectivement contrainte de travailler malgré son état de santé». Poursuivant, Benbouzid a révélé avoir dépêché sur place à l'hôpital de Ras El-Oued une commission d'enquête afin de faire la lumière sur l'ensemble des aspects administratifs, organisationnels et médicaux de cette affaire. «J'ai chargé l'inspecteur général du ministère de la Santé de mener une enquête pour connaître le motif qui a poussé ce médecin à travailler malgré sa grossesse, sachant que les instructions du président de la République dans ce cadre sont claires, à savoir libérer les femmes enceintes.»

Sur place, il a présenté les condoléances et le message de compassion du chef de l'Etat à la famille de la défunte. Tout en présentant ses condoléances à la famille de la défunte, le ministre de la Santé a tenu à informer que «toute personne responsable dans cette affaire sera sévèrement sanctionnée à la lumière du rapport définitif que remettra la commission d'enquête».

Faisant référence au décret exécutif précisant les modalités d'application des mesures de confinement décidées en mars dernier par le président de la République, destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du coronavirus, Benbouzid a indiqué que «les instructions du président de la République à ce sujet sont très claires», affirmant que «la loi sera rigoureusement appliquée à l'encontre de tout contrevenant sans exception». Pour rappel, le décret stipule que «sont considérées comme prioritaires au titre du congé exceptionnel les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant des vulnérabilités médicales».

Les parents de la victime, ses proches et aussi l'opinion publique attendent de voir que justice soit rendue, pour que nul n'oublie et pour que d'autres personnes soient à l'abri.

L'époux de la femme médecin, accompagné de sa fille âgée d'environ 4 ans, interrogé sur place par une chaîne de télévision privée, raconte que «les responsables de la victime, à l'hôpital de Ras El Oued, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, ont refusé de lui accorder un congé malgré son état de santé et les contraintes du coronavirus qui pesaient sur Wafa et notre bébé».

De son côté, le responsable de l'hôpital de Ras El Oued et, dans un communiqué rendu public sur la page facebook de l'hôpital, a affirmé que «la défunte Wafa travaillait par brigade, (2 jours sur 2) aux urgences à sa propre demande».

Il affirme également qu'il lui a été demandé de rejoindre le ser-vice de pédiatrie.

Par ailleurs, le même responsable a souligné que «la femme médecin n'a aucunement été chargée de suivre des patients atteints par le Covid-19», a-t-on pu lire dans le même document.