Distorsions. Abdelmadjid Chikhi est monté, résolu, au créneau. Il est intervenu publiquement deux jours de suite. Coup sur coup. Une fois sur les archives concernant notre histoire et détenues par la France et une autre au sujet de notre mémoire à inscrire dans les programmes scolaires. Il faut préciser que l'homme est conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, il est également directeur général des Archives nationales et, ce qui est moins souligné, moudjahid. Précisions utiles pour se convaincre qu'il sait de quoi il parle. On retiendra deux messages forts, de ses deux interventions du 21 et du 22 décembre en cours. «Nous demandons les archives détenues par la France dans leur totalité. Toutes celles d'avant 1962. C'est-à-dire toutes les archives des périodes historiques traversées par notre pays et dont la plupart se trouvent en France» a déclaré Chikhi. Ses propos, on ne peut plus clair, ne semblent pas avoir été bien compris par les médias français. Ils ont tous repris, mot à mot, l'AFP qui a «compris» que l'Algérie demande les archives de la période coloniale (1830-1962). On enfermant les archives dans la seule période coloniale, les médias français veulent faire croire, d'une part que le 5 juillet 1830, la France n'avait pas trouvé d'archives en Algérie. Même pas les livres de comptes du «trésor» d'Alger qui, on le sait, a été volé et envoyé en France. D'autre part, ces mêmes médias tentent de dissimuler le complot pour la conquête de l'Algérie mis au point des années avant 1830. Un complot où l'on trouve Talleyrand le «boiteux qui était dans la main» de Bacri, Busnach et des Rothschild (voir le livre de Afroun Mahrez aux éditions Houma). Il est bon de savoir aussi que c'est Talleyrand qui nomma le fameux consul d'Alger, Deval, qui fut chargé de provoquer «l'étincelle». Bref, il y avait une vie, nationale et internationale, en Algérie avant l'occupation française. Avec ses archives. Les lobbys français et leurs médias ne veulent pas «ouvrir le couvercle» sur ce qui est antérieur à la colonisation. C'est pourquoi, pour eux, les archives que réclame l'Algérie à la France ne couvrent que la seule période 1830-1962. Le deuxième message fort de Chikhi s'adresse aux Algériens. «Demandez-vous qui est cet ennemi étranger qui, plus d'un demi-siècle après notre indépendance, est toujours haineux?», a-t-il lancé. La réponse se trouve dans le premier message!